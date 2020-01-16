Финансы

ИзвестияИзвестияЭкономисты усомнились в долларе по 200 рублей

Без каких-либо экстраординарных негативных событий доллар вряд вырастет до 200 рублей в обозримом будущем, рассказал «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
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Экономист Разуваев назвал бредом «предсказания» о долларе за 200 рублей

ФАН07:52

Экономисты усомнились в долларе по 200 рублей

Известия07:37
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Политика

Греф назвал главного министра в правительстве

Самым главным министром в правительстве является это министр образования, такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Rambler News Service 06:49
Политика

Новым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин

Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Сусанин вчера в 11:28
Политика

Гончарук объяснил появление аудиозаписи с критикой Зеленского в сети

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил появление аудиозаписи с критикой президента страны Владимира Зеленского, по его словам, против главы государства и правительства выступает много людей.
Газета.Ru 04:00
Политика

Зеленский напомнил о «киборгах» из донецкого аэропорта

Президент страны Владимир Зеленский в своём Telegram-канале почтил память «киборгов» (как неофициально прозвали участвовавших в этих событиях украинских силовиков).
News.ru 12:33
Политика

Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию

Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.
Право.ру 01:37
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу

Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.
РБК 12:30
Кино

Новгородцев приглашают посмотреть «Маяк» в оригинале с субтитрами

Новгород.ру 07:07
Общество

Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям

Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Российская газета вчера в 04:54
Кино

Критики не оценили «Под водой» с Кристен Стюарт

Премьера фильма «Под водой» с Кристен Стюарт прошла в США еще 7 января.
Киноафиша России 14 января в 19:32
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия вчера в 02:18
Финансы

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Газета.Ru 11:34
Шоу-бизнес

Дима Билан готовится к очередной операции на ноге

Дима Билан обнародовал на своей странице пост в Instagram, в котором рассказал, что сейчас находится в больнице.
Актуальные Новости 09:35
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Хоккей

«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

РИА Новости 11:35
Футбол

ЦСКА вошел в топ-20 европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году

Московский ЦСКА попал в топ-20 европейских футбольных клубов по размеру чистой прибыли по итогам 2018 года, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:30
Политика

Рада приняла закон об обучении на госязыке

Как информирует Интерфакс, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.
RT на русском 11:05
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Экономика

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Интерфакс 02:03
Гаджеты

В Индии официально представлен Oppo F15

Компания Oppo представила новый смартфон Oppo F15 для индийского рынка.
Актуальные Новости 10:22
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Политика

Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
РБК 11:28
Футбол

Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России

В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Pravda.Ru 05:39
Политика

Россия и США провели консультации по стратегической стабильности

Россия и США в четверг провели в Вене консультации по вопросам стратегической стабильности, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости 10:23
Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
RT на русском 00:34
Политика

Новым премьер-министром РФ стал Михаил Мишустин

Возглавить новое правительство президент Путин предложил руководителю правительства начальника ФНС Михаила Мишустина.
Городской телеканал (Брянск) 08:41
Общество

Холодный февраль пообещали в Гидрометцентре

Холодный февраль пообещали в Гидрометцентре.
Медиа-Центр 35media.ru 12:28
Политика

В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа

В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 12:17
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня 14 января в 23:00
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