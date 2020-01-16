Финансы
ИзвестияЭкономисты усомнились в долларе по 200 рублей
Без каких-либо экстраординарных негативных событий доллар вряд вырастет до 200 рублей в обозримом будущем, рассказал «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика
Греф назвал главного министра в правительстве
Самым главным министром в правительстве является это министр образования, такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Политика
Новым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин
Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Политика
Гончарук объяснил появление аудиозаписи с критикой Зеленского в сети
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил появление аудиозаписи с критикой президента страны Владимира Зеленского, по его словам, против главы государства и правительства выступает много людей.
Политика
Зеленский напомнил о «киборгах» из донецкого аэропорта
Президент страны Владимир Зеленский в своём Telegram-канале почтил память «киборгов» (как неофициально прозвали участвовавших в этих событиях украинских силовиков).
Политика
Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию
Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу
Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.
Общество
Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям
Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Кино
Критики не оценили «Под водой» с Кристен Стюарт
Премьера фильма «Под водой» с Кристен Стюарт прошла в США еще 7 января.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился
Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Шоу-бизнес
Дима Билан готовится к очередной операции на ноге
Дима Билан обнародовал на своей странице пост в Instagram, в котором рассказал, что сейчас находится в больнице.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Хоккей
«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ
Футбол
ЦСКА вошел в топ-20 европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году
Московский ЦСКА попал в топ-20 европейских футбольных клубов по размеру чистой прибыли по итогам 2018 года, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
Политика
Рада приняла закон об обучении на госязыке
Как информирует Интерфакс, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Гаджеты
В Индии официально представлен Oppo F15
Компания Oppo представила новый смартфон Oppo F15 для индийского рынка.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Политика
Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
Футбол
Футболисты из ЕАЭС с июля перестанут быть легионерами в России
В РПЛ будет действовать лимит на заявку "8+17", то есть в списке футболистов на сезон могут находиться не более восьми легионеров, а на поле могут выйти сразу все.
Политика
Россия и США провели консультации по стратегической стабильности
Россия и США в четверг провели в Вене консультации по вопросам стратегической стабильности, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
Политика
Новым премьер-министром РФ стал Михаил Мишустин
Возглавить новое правительство президент Путин предложил руководителю правительства начальника ФНС Михаила Мишустина.
Общество
Холодный февраль пообещали в Гидрометцентре
Холодный февраль пообещали в Гидрометцентре.
Политика
В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа
В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.