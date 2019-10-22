Экономика
Lenta.ruВ резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
По данным Росстата, оборот розничной торговли замедлился в третьем квартале текущего года с 1,6% до 0,8%. При этом снижается и средний чек жителя России, а платежи по кредитам растут — а это как раз то, что уменьшает доходы населения, добавил эксперт.Газета.Ruвчера в 09:21
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Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Происшествия
В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты
В Киеве двое мужчин погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с кафе в центре города.
Российская газета вчера в 18:23
Армия и оружие
Пенс заявил об уходе курдских отрядов из зон безопасности в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что курдские отряды выведены из зон безопасности в Сирии.
RT на русском вчера в 20:17
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Вести.Ru вчера в 01:53
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Политика
Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом
МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
RT на русском вчера в 15:33
Общество
Россия строит специальный космический корабль для туристов
Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил о доработке корабля «Союз» для полёта туристов на Международную космическую станцию (МКС).
RT на русском 00:57
Культура
Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура 21 октября в 08:54
Политика
Посольство России в США направило запрос об аресте Ахмеда Билалова
Посольство России в США направило запрос в Госдепартамент по поводу задержания бывшего главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова.
REGNUM вчера в 23:09
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Общество
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке
Кроме плесени, в БАДах торговых марок GreenSide и «ФармГрупп» количество аэробных микроорганизмов превысило предельно допустимый уровень, отметили в Роскачестве.
Известия 01:00
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Мошенники нашли новый способ кражи денег через телефон. Об этом рассказал гендиректор компании Group-IB Илья Сачков в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:33
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:09
Единоборства
Фергюсон бросил вызов Джонсу: он порет чушь
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу - лидеру рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от веса.
Газета.Ru вчера в 07:19
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru вчера в 13:06
Армия и оружие
Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма
Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Политика
Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана
Уилан был задержан в Москве в 2018 году, когда, по данным ФСБ, пытался получить от гражданина России флешку со списком сотрудников одной из российских спецслужб.
Газета.Ru вчера в 19:25
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 09:27
Происшествия
Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата
RT на русском вчера в 07:57
Политика
Зеленский и Штайнмайер подтвердили роль «нормандского формата» в урегулировании в Донбассе
Президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили, что "нормандский формат" является ключевым для достижения мира в Донбассе.
ТАСС 01:36
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Рифей-Пермь вчера в 06:43
Общество
Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
РБК 21 октября в 15:58
Технологии
Медик объяснила, как сохранить зрение при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.
МедиаПоток 21 октября в 11:03
Здоровье
Главный психиатр Алтайского края назвала невысокие зарплаты в регионе причиной массовых депрессий
Главный психиатр Алтайского края Марина Вдовина прокомментировала лидерство региона в списке территорий с высоким уровнем психических заболеваний населения.
Тайга.инфо вчера в 23:08
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 21 октября в 09:56