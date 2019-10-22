По данным Росстата, оборот розничной торговли замедлился в третьем квартале текущего года с 1,6% до 0,8%. При этом снижается и средний чек жителя России, а платежи по кредитам растут — а это как раз то, что уменьшает доходы населения, добавил эксперт.

с чего всё началось

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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