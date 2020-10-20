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РБК
РБК

Экономисты увидели риск стагнации в России после пандемии

РБК
Росбалт
В базовом варианте макропрогноза (. pdf), одобренном правительством, ожидается, что ВВП России вырастет на 3,3% в 2021 году после падения на 3,9% в 2020 году.В источнике
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АБН

В РЭШ не поняли оптимизм властей РФ в экономическом будущем страны

АБН13:53
FreeNews-Volga

Эксперты: При нынешней политике властей Россию ждет не посткризисный рост экономики, а стагнация

FreeNews-Volga12:26
РБК

Экономисты увидели риск стагнации в России после пандемии

РБК11:42
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Истребители США перехватили вблизи Аляски 4 военных самолета РФ

Истребители ВВС США в понедельник, 19 октября, вечером вылетали на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, выполнявших полет в сопровождении двух истребителей Су-35, у побережья Аляски, сообщило во вторник Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
Интерфакс03:58

Онищенко отреагировал на уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отреагировал на уничтожение 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в США, назвав такой шаг неуважением и пренебрежением этическими принципами.
Lenta.ru12:48

Минюст США подаст иск против Google за монополизацию рынка

Министерство юстиции США 20 октября подаст в федеральный суд в Вашингтоне иск против корпорации Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке, подавление конкуренции и нанесение вреда пользователям, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Ведомости10:05

Заместитель секретаря СНБО Украины признался в терактах в республиках Донбасса

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) генерал Сергей Кривонос признался в террористической деятельности на территории ДНР и ЛНР.
КП - Донецквчера в 08:16

Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу гражданства ЕС

Еврокомиссия (ЕК) начала расследование против Кипра и Мальты за продажу европейского гражданства или реализации так называемой программы золотых паспортов (предоставление гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику), что может привести к введению санкций в отношении этих стран.
ТАСС07:23

Глава Вологодской области подтвердил гибель гендиректора АО «Дед Мороз» в ЧП с вертолетом

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил соболезнования в связи с гибелью своего бывшего заместителя, а затем генерального директора АО "Дед Мороз" Олега Васильева.
ТАСС11:49

6 смартфонов Xiaomi начали получать MIUI 12

Название и локация устройств-получателей: «Сяоми» Mi 10 (регион Индия, номер обновления v12.0.3.0.QJBINXM); Mi 10T/10T Pro (регион Европа, номер обновления v12.0.6.0.QJDEUXM); «Редми» 9А (регион Украина); К30 4G (регион Китай); Note 9S (регион Турция).
Srnsk23:05

В России могут ввести налоговый вычет за занятия спортом

Вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги может пополнить уже существующий список социальных налоговых вычетов, которые предоставляются тем гражданам, кто тратит средства на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, занимается благотворительностью, а также вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни.
Газета.Ru12:12

Цунода заменит Квята в «Альфа Таури», если получит суперлицензию

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что японский пилот Формулы-2 Юки Цунода будет выступать в Формуле-1 за «Альфа Таури», если наберет необходимое количество очков для получения суперлицензии.
Sport24.ru05:26