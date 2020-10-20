Истребители ВВС США в понедельник, 19 октября, вечером вылетали на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, выполнявших полет в сопровождении двух истребителей Су-35, у побережья Аляски, сообщило во вторник Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отреагировал на уничтожение 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в США, назвав такой шаг неуважением и пренебрежением этическими принципами.
Министерство юстиции США 20 октября подаст в федеральный суд в Вашингтоне иск против корпорации Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке, подавление конкуренции и нанесение вреда пользователям, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Еврокомиссия (ЕК) начала расследование против Кипра и Мальты за продажу европейского гражданства или реализации так называемой программы золотых паспортов (предоставление гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику), что может привести к введению санкций в отношении этих стран.
Название и локация устройств-получателей: «Сяоми» Mi 10 (регион Индия, номер обновления v12.0.3.0.QJBINXM); Mi 10T/10T Pro (регион Европа, номер обновления v12.0.6.0.QJDEUXM); «Редми» 9А (регион Украина); К30 4G (регион Китай); Note 9S (регион Турция).
Вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги может пополнить уже существующий список социальных налоговых вычетов, которые предоставляются тем гражданам, кто тратит средства на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, занимается благотворительностью, а также вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни.
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что японский пилот Формулы-2 Юки Цунода будет выступать в Формуле-1 за «Альфа Таури», если наберет необходимое количество очков для получения суперлицензии.