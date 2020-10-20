Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу гражданства ЕС

Еврокомиссия (ЕК) начала расследование против Кипра и Мальты за продажу европейского гражданства или реализации так называемой программы золотых паспортов (предоставление гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику), что может привести к введению санкций в отношении этих стран.