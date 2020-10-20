Без диверсификации экономики Россия не способна достигнуть долгосрочных темпов экономического роста в условиях падения спроса на нефть и сокращения рентных доходов; если экономическая модель не будет изменена, то страну ждет стагнация, продолжил ректор РЭШ.

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