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РБК
РБК

Экономисты увидели риск стагнации в России после пандемии

РБК
Росбалт
Без диверсификации экономики Россия не способна достигнуть долгосрочных темпов экономического роста в условиях падения спроса на нефть и сокращения рентных доходов; если экономическая модель не будет изменена, то страну ждет стагнация, продолжил ректор РЭШ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Экономисты увидели риск стагнации в России после пандемии

В базовом варианте макропрогноза (. pdf), одобренном правительством, ожидается, что ВВП России вырастет на 3,3% в 2021 году после падения на 3,9% в 2020 году.
РБК11:42
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Компания

Экономисты увидели риск стагнации в России после пандемии

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РБК

Экономисты увидели риск стагнации в России после пандемии

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Эксперты: При нынешней политике властей Россию ждет не посткризисный рост экономики, а стагнация

FreeNews-Volga12:26
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В РЭШ не поняли оптимизм властей РФ в экономическом будущем страны

АБН13:53

Witcher 3, Horizon Hero Down, Crysis 3 и другие игры запустили в 8K на RTX 3090

Эксперименту подверглись достаточно требовательные проекты Как сообщает информационный портал "3dnews.ru", создатель YouTube-канала Bang4BuckPC Gamer приобрел топовую RTX 3090 и протестировал ее в современных играх, используя при этом 8К разрешение.
Центральная Служба Новостейвчера в 07:26

«1С:Предприятие» перешло на российскую Java

«1С» выбирает российскую Java Как стало известно CNews, фирма «1С» выбрала отечественную платформу Liberica JDK компании Bellsoft в качестве стандартного средства запуска компонентов программ системы «1С:Предприятие», написанных на языке программирования Java.
CNews03:20

МГТУ имени Баумана закрыли из-за роста заболеваемости COVID-19 среди студентов

10 октября сообщалось, что общежитие Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России закрывается на карантин, который продлится две недели.
Газета.Ru10:38

Россияне переходят на расчеты наличными

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Утро.ru06:06

УЕФА отменил чемпионат Европы для игроков до 19 лет из-за коронавируса

"Исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить элитный раунд и финальный турнир чемпионата Европы-2019/20 среди юношей до 19 лет, который должен был состояться в Северной Ирландии, из-за текущей нерешенной эпидемиологической ситуации в Европе и связанных с этим трудностей с поездками", – говорится в сообщении.
РИА Новости14:20

«Одноклассники» запустили сервис для публикации исчезающих через сутки фото и видео

Соцсеть "Одноклассники" запустила сервис "Моменты", с помощью которого пользователи смогут публиковать исчезающие спустя сутки фото и видео длиной не более 10 секунд и соревноваться ими с друзьями.
ТАСС02:38