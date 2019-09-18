с чего всё началось

Переход к четырехдневной рабочей неделе без снижения зарплат возможен исключительно в отдаленной перспективе и при условиях роста производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в нашей стране, указывают экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.

Экономисты заявили о невозможности сокращения рабочей недели в РФ

Политика ДНР уличила Украину в отказе от саммита в «нормандском формате» Глава МИД ДНР, полпред Республики на переговорах Контактной группы в Минске Наталья Никонорова прокомментировала провал переговоров с Украиной.

Культура В Думе раскритиковали изучение в школе песен Queen и Nirvana Депутаты Государственной Думы подвергли критике решение Министерства просвещения и Министерства культуры включить в пилотный проект по сдаче "культурного норматива" в школах изучение песен английских рок-групп Beatles, Queen и американской группы Nirvana.

Происшествия Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.

Шоу-бизнес Заворотнюк составили новый план лечения Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.

Общество Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.

Политика В Кремле отреагировали на задержание идущего в Москву шамана Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе о ситуации с задержанием "шамана" в Бурятии.

Политика Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.

Происшествия Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.

Авто Mitsubishi раскрыла секреты своего нового кроссовера Японская автокомпания Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового паркетника.

Политика На Украине возбудили дело против крымских журналистов Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против крымских журналистов, которые приехали на ежегодное совещание ОБСЕ в Варшаве.

Происшествия Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения в отношении актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии.

Армия и оружие Минобороны Саудовской Аравии показало обломки ракет, атаковавших НПЗ «Месторождения атаковали четыре крылатых ракеты, которые пролетели с севера на юг», – сообщил представитель Минобороны Турки аль-Малики.

Технологии Сотрудник Nokia выложил в открытый доступ информацию о российских СОРМ Сотрудник Nokia Networks выложил в открытый доступ диск, на котором содержалась информация о российских СОРМ и о структуре сетей, которые обслуживает компания МТС.

Политика Начались переговоры по транзиту газа через Украину «Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».

Общество Прокуратура нашла нарушения при реконструкции проспекта Кирова Обнаружены нарушения во время проводимой реконструкции проспекта Кирова.

Спорт Логинов победил в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону Александр Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Шоу-бизнес Лариса Гузеева заявила, что фригидна Подробностями своей интимной жизни 60-летняя Гузеева поделилась в эфире во время общения с гостем, сообщает StarHit.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Политика Докладчик ПАСЕ по правам ЛГБТ приедет в Чечню Москву и Грозный посетит докладчик ПАСЕ Франк Швабе. Он занимается подготовкой отчета о нарушениях прав человека на Северном Кавказе.

Политика НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова» НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».

Общество «Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.