Экономика
MoneyTimes.RuЭкономисты заявили о невозможности сокращения рабочей недели в РФ
Переход к четырехдневной рабочей неделе без снижения зарплат возможен исключительно в отдаленной перспективе и при условиях роста производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в нашей стране, указывают экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
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с чего всё началось
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России невозможен без снижения зарплат, говорится в подготовленном РАНХиГС мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.Ведомостивчера в 11:49
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Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат
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