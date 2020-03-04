По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.

с чего всё началось

Эксперты предполагают, что эффект для бюджета в 2020 году может составить около 48 млрд рублей. Кроме того, по данным Счетной палаты, за девять месяцев прошлого года численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тыс. человек – 1,1%, передают «Известия».

Пенсионная реформа сэкономила более 20 млрд рублей из бюджета

Биатлон МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.

Политика Денис Шмыгаль стал новым премьером Украины Кандидатов на посты министра иностранных дел и министра обороны предлагает президент. Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове.

Политика Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Здоровье В России пациенты после инсульта начали получать бесплатные лекарства Минздрав начал обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции по стентированию и аортокоронарному шунтированию, препараты будут выдавать в течение года после болезни, на эти цели выделили в 2020 году более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Политика Кандидат в премьеры Украины назвал приоритеты правительства Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что главным в работе нового правительства должно быть укрепление национальной обороны, завершение войны в Донбассе и «возвращение Крыма».

Политика Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.

Политика Песков рассказал, как Путина защищают от коронавируса В Кремле рассказали, что принимаются все необходимые меры по защите президента России Владимира Путина от коронавируса, передает РИА «Новости».

Футбол Капитан сборной Англии Гарри Кейн вернется на поле в апреле Капитан сборной Англии и форвард лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн заявил, что восстановится от травмы в апреле и будет готов к чемпионату Европы 2020 года.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.

Наука Выявлен более агрессивный подтип коронавируса Коронавирус поразделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.

Общество Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".

Шоу-бизнес Жена повара Константина Ивлева уличила его в измене и подала на развод Недавно избранница звездного повара уличила его в измене и подала на развод, который, судя по всему, примет затяжной характер, так как супруги не могут договориться по вопросам опеки над дочерью.

Авто Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.

Общество Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию «Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.