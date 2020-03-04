Экономика

NewInformNewInformПенсионная реформа сэкономила более 20 млрд рублей из бюджета

Эксперты предполагают, что эффект для бюджета в 2020 году может составить около 48 млрд рублей. Кроме того, по данным Счетной палаты, за девять месяцев прошлого года численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тыс. человек – 1,1%, передают «Известия».
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с чего всё началось

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.
Известия02 марта в 16:01

Подробнее о событии

«Сэкономили» 20 млрд рублей: «Пенсионная реформа не только непопулярна, но и неэффективна»

Накануне.Ru07:32

Государство сэкономило на пенсионерах 20 млрд рублей

News.ruвчера в 07:10

Правительство сэкономило 21,5 млрд рублей, повысив пенсионный возраст в стране

URA.Ru02 марта в 16:50

Повышение пенсионного возраста пополнило бюджет на 21,5 млрд рублей

РЕН ТВ02 марта в 21:55

«Известия»: бюджет России сэкономил более 20 млрд рублей благодаря пенсионной реформе

ТАСС02 марта в 17:44

Экономия бюджета от пенсионной реформы составила выше 21 млрд рублей

РИА Новости02 марта в 22:39

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Известия02 марта в 16:01
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Биатлон

МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
RT на русском 03:13
Общество

Протоиерей Смирнов заявил о бесполезности образования для девочек

РИА Новости 10:55
Политика

Денис Шмыгаль стал новым премьером Украины

Кандидатов на посты министра иностранных дел и министра обороны предлагает президент. Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове.
РИА Новости 11:20
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК 02 марта в 12:41
Политика

Блумберг выбыл из предвыборной гонки за пост президента США

Представитель американской Демократической партии Майкл Блумберг выбыл из предвыборной гонки за пост президента США.
RT на русском 10:26
Здоровье

В России пациенты после инсульта начали получать бесплатные лекарства

Минздрав начал обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции по стентированию и аортокоронарному шунтированию, препараты будут выдавать в течение года после болезни, на эти цели выделили в 2020 году более 10 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика

Кандидат в премьеры Украины назвал приоритеты правительства

Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что главным в работе нового правительства должно быть укрепление национальной обороны, завершение войны в Донбассе и «возвращение Крыма».
RT на русском 10:49
Армия и оружие

Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе

Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 02 марта в 10:32
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедове

В Домодедове Московской области прилетевший из Италии пациент с симптомами коронавируса сбежал из больницы.
Lenta.ru 02:09
Футбол

Жена Мамаева рассказала о положительном влиянии колонии на мужа

Жена хавбека «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала, почему пребывание в колонии общего режима положительно повлияло на ее мужа, передает Donday.
ProstoProSport 08:15
Политика

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
RT на русском 04:46
Политика

Песков рассказал, как Путина защищают от коронавируса

В Кремле рассказали, что принимаются все необходимые меры по защите президента России Владимира Путина от коронавируса, передает РИА «Новости».
МР7.ру 04:43
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 11:27
Футбол

Капитан сборной Англии Гарри Кейн вернется на поле в апреле

Капитан сборной Англии и форвард лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн заявил, что восстановится от травмы в апреле и будет готов к чемпионату Европы 2020 года.
РИА Новости 10:36
Армия и оружие

Асад: Эрдоган бросил все свои силы на Идлиб по указке США

РИА Сирийский лидер Башар Асад заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в Идлибе по указке США.
РЕН ТВ 11:00
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
Вести.Ru 05:46
Происшествия

Бывшую киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы

Бывшую киберспортсменку по CS:GO из Бразилии Шаен «shAy» Викторио приговорили к 116 годам тюремного заключения.
Cyber.sports.ru 04:25
Происшествия

Директор школы в Москве, где дети получили ожоги глаз, решил уволиться

РИА Новости 10:42
Биатлон

Бабиков стал 35-м в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах

Pravda.Ru 08:21
Происшествия

Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем — Коммерсант

Аргументы и Факты вчера в 22:11
Наука

Выявлен более агрессивный подтип коронавируса

Коронавирус поразделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Ёлдаш 10:39
Общество

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
ТАСС 05:04
Армия и оружие

Загадочную кубинскую подлодку сфотографировали второй раз за 15 лет

В Сети появился снимок одной из самых загадочных подлодок в мире. Журнал Forbes опубликовал любительский снимок, сделанный недавно на Кубе.
Российская газета 04:27
Шоу-бизнес

Жена повара Константина Ивлева уличила его в измене и подала на развод

Недавно избранница звездного повара уличила его в измене и подала на развод, который, судя по всему, примет затяжной характер, так как супруги не могут договориться по вопросам опеки над дочерью.
Bimru.ru 06:18
Армия и оружие

Сирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200

Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает Al Masdar News.
Газета.Ru 11:19
Авто

Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla

По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Новые автомобили вчера в 23:28
Авто

Koenigsegg представил новый гиперкар Gemera

Шведская компания Koenigsegg представила свой новый гиперкар Gemera.
Автоновости дня 01:20
Происшествия

Житель Тверской области госпитализирован с подозрением на коронавирус

Мужчина госпитализирован с подозрением на коронавирус в Тверской области 4 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 08:43
Общество

Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию

«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Росбалт вчера в 06:07
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости 08:46
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