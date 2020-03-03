По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.

с чего всё началось

В результате, согласно оценке НРА, на выплатах получилось сэкономить 21,5 млрд рублей. Примечательно, что первый ощутимый эффект от пенсионной реформы ожидался лишь в 2020 году, он должен был составить около 9 млрд рублей.

Гаджеты Xiaomi показала новую функцию камерофона Xiaomi Mi 10 Pro Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, после повторного тестирования смартфона Xiaomi Mi 10 Pro специалистами лаборатории DxOMark его оценка будет улучшена, а теперь он продемонстрировал одну из новых функций устройства.

Общество Проект о досрочных негосударственных пенсиях прошел второе чтение Женщины смогут начать получать эти деньги в возрасте 55 лет, а мужчины - с 60-ти. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.

Происшествия СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.

Энергетика Вице-президента «Лукойла» лишили части полномочий В нефтяной компании «Лукойл» произошел ряд кадровых перестановок, в результате которых ее вице-президент Азат Шамсуаров лишился части полномочий.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Происшествия В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку о переименовании членов Совфеда Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции о переименовании членов Совета Федерации в сенаторов.

Политика Украина обсуждает экспорт электроэнергии в Россию и Белоруссию Украинская сторона обсуждает возможности экспорта электроэнергии в Россию и Белоруссию, однако прогресс по данному вопросу отсутствует, заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью УНИАН.

Происшествия Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Авто Dacia показала свой первый электромобиль Spring Dacia показала свой первый электромобиль Spring с заявленным запасом хода 200 км. Полные характеристики модели марка раскрывать не стала, а только продемонстрировала его изображения и раскрыла некоторые данные.