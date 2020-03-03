Экономика

Газета.RuГазета.RuЭкономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

По оценкам НРА, в текущем году благодаря реформе бюджет сможет сэкономить 50 млрд рублей. Российский бюджет оказался в плюсе на 21,5 млрд рублей благодаря пенсионной реформе. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
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с чего всё началось

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.
Известиявчера в 17:11

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Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Газета.Ru07:02

Правительство сэкономило 21,5 млрд рублей, повысив пенсионный возраст в стране

URA.Ruвчера в 16:50

Повышение пенсионного возраста пополнило бюджет на 21,5 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 21:55

Подсчитана выгода для российского бюджета от пенсионной реформы

Lenta.ruвчера в 18:53

«Известия»: бюджет России сэкономил более 20 млрд рублей благодаря пенсионной реформе

ТАССвчера в 17:44

Экономия бюджета от пенсионной реформы составила выше 21 млрд рублей

РИА Новостивчера в 22:39

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Известиявчера в 17:11
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Происшествия

В Чебоксарах девочка умерла на уроке плавания в школе

РБК 08:02
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Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»

Народный артист России Филипп Киркоров одобрил выбор рейв-группы Little Big в качестве представителя России на "Евровидении-2020", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:57
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс вчера в 02:17
Общество

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 04:23
Общество

В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
РИА Новости 07:44
Политика

В Татарстане не поддержали поправку Путина о главном народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против поправки в Конституцию, которая предполагает закрепление русского народа как государствообразующего.
URA.Ru 06:39
Общество

В Крыму рассказали о запасах воды в водохранилищах региона

«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 29 февраля 2020 года составлял 99,94 млн куб. м, что на 84,65 млн куб. м меньше, чем к началу весны 2019 года», — указывается в заявлении.
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Политика

Бывший глава ДНР избран сити-менеджером Элисты

Дмитрий Трапезников, возглавлявший администрацию Элисты с сентября прошлого года в статусе исполняющего обязанности, назначен сити-менеджером города.
Коммерсантъ 07:43
Политика

Эксперт ВШЭ: Эрдоган находится в сложной ситуации

Эрдоган обещал решить вопрос трех миллионов сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, но эти обещания он выполнить не смог.
ФедералПресс 05:29
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Политика

Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Коммерсантъ 06:37
Футбол

Игроки «Барсы» недовольны поведением помощника Сетьена на матче с «Реалом»

Игроки «Барселоны» остались недовольны поведением помощника главного тренера Кике Сетьена Эдера Сарабии во время матча с «Реалом» (0:2). Футболисты считают, что тренер, который бурно и эмоционально реагировал на скамейке запасных, не должен руководить командой таким образом.
Sports.ru 06:59
Политика

Верховный суд отказал в рассмотрении иска о незаконности распоряжения Путина по голосованию за правки Конституции

Верховный суд России не заметил противоречий в распоряжении президента о возложении на ЦИК и нижестоящие избиркомы ответственности за подготовку к проведению «общероссийского голосования» по поправкам к Конституции.
Фонтанка.Ру 07:32
Общество

Собянин анонсировал бесплатный проезд для женщин 8 Марта

Ранее Роструд напоминал, что в этом году россияне получат сокращенную рабочую неделю из-за Международного женского дня, так как праздник выпал на воскресенье.
РБК 07:48
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
Армия и оружие

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

РИА Новости 07:20
Футбол

Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболу

Встречу между московскими "Спартаком" и ЦСКА, которая состоится 4 марта, обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Вести.Ru вчера в 06:32
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста

Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.
Комсомольская правда 01 марта в 00:50
Биатлон

Пихлер считает, что Логинову нужно рассказать правду о допинге

Бывший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер считает, что россиянину Александру Логинову необходимо объяснить, как в его организм попал эритропоэтин (ЭПО).
News.ru 05:52
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Космос

Ученые: Проходящая звезда может выбросить Землю из Солнечной системы

Ученые предположили, что проходящая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы.
Территория новостей вчера в 04:20
Футбол

Дель Пьеро назвал трех лучших футболистов из России

Легендарный итальянский нападающий Алессандро Дель Пьеро назвал тройку лучших футболистов из России.
РИА Новости 05:17
Общество

Дерипаска подал в суд на Навального

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
BFM.ru 06:46
Политика

Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране

"В рамках телефонного разговора президент Роухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, который на ротационной основе скоро пройдет в Иране", - сказал посол на встрече в Совете Федерации РФ.
РИА Новости 02:44
Общество

Минздрав сообщил о состоянии заразившегося коронавирусом россиянина

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что после выявления коронавируса у москвича на карантин отправили 85 человек, госпитализировали 24.
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Тейлор Свифт стала самым продаваемым артистом

ИА InterMedia 06:32
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
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Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия вчера в 11:42
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии

Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Rambler News Service вчера в 07:38
Авто

В России начались продажи нового Kia Seltos

Кроссовер представлен у дилеров в 20 вариантах В России начались продажи нового кроссовера Kia Seltos, говорится в сообщении Kia Motors Russia & CIS.
Деловое.ТВ 01:10
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