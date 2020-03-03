По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.

с чего всё началось

По оценкам НРА, в текущем году благодаря реформе бюджет сможет сэкономить 50 млрд рублей. Российский бюджет оказался в плюсе на 21,5 млрд рублей благодаря пенсионной реформе. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

Общество Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы "Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.

Общество В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси» Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.

Общество В Крыму рассказали о запасах воды в водохранилищах региона «Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 29 февраля 2020 года составлял 99,94 млн куб. м, что на 84,65 млн куб. м меньше, чем к началу весны 2019 года», — указывается в заявлении.

Политика Эксперт ВШЭ: Эрдоган находится в сложной ситуации Эрдоган обещал решить вопрос трех миллионов сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, но эти обещания он выполнить не смог.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Футбол Игроки «Барсы» недовольны поведением помощника Сетьена на матче с «Реалом» Игроки «Барселоны» остались недовольны поведением помощника главного тренера Кике Сетьена Эдера Сарабии во время матча с «Реалом» (0:2). Футболисты считают, что тренер, который бурно и эмоционально реагировал на скамейке запасных, не должен руководить командой таким образом.

Общество Собянин анонсировал бесплатный проезд для женщин 8 Марта Ранее Роструд напоминал, что в этом году россияне получат сокращенную рабочую неделю из-за Международного женского дня, так как праздник выпал на воскресенье.

Здоровье Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.

Биатлон Пихлер считает, что Логинову нужно рассказать правду о допинге Бывший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер считает, что россиянину Александру Логинову необходимо объяснить, как в его организм попал эритропоэтин (ЭПО).

Политика Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.

Общество Дерипаска подал в суд на Навального Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.

Политика Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране "В рамках телефонного разговора президент Роухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, который на ротационной основе скоро пройдет в Иране", - сказал посол на встрече в Совете Федерации РФ.

Общество Минздрав сообщил о состоянии заразившегося коронавирусом россиянина Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что после выявления коронавируса у москвича на карантин отправили 85 человек, госпитализировали 24.