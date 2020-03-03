Экономика
Газета.RuЭкономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
По оценкам НРА, в текущем году благодаря реформе бюджет сможет сэкономить 50 млрд рублей. Российский бюджет оказался в плюсе на 21,5 млрд рублей благодаря пенсионной реформе. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
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с чего всё началось
По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.Известиявчера в 17:11
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Музыка
Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»
Народный артист России Филипп Киркоров одобрил выбор рейв-группы Little Big в качестве представителя России на "Евровидении-2020", сообщает ТАСС.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Общество
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Политика
В Татарстане не поддержали поправку Путина о главном народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против поправки в Конституцию, которая предполагает закрепление русского народа как государствообразующего.
Общество
В Крыму рассказали о запасах воды в водохранилищах региона
«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока по состоянию на 08:00 29 февраля 2020 года составлял 99,94 млн куб. м, что на 84,65 млн куб. м меньше, чем к началу весны 2019 года», — указывается в заявлении.
Политика
Бывший глава ДНР избран сити-менеджером Элисты
Дмитрий Трапезников, возглавлявший администрацию Элисты с сентября прошлого года в статусе исполняющего обязанности, назначен сити-менеджером города.
Политика
Эксперт ВШЭ: Эрдоган находится в сложной ситуации
Эрдоган обещал решить вопрос трех миллионов сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, но эти обещания он выполнить не смог.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Футбол
Игроки «Барсы» недовольны поведением помощника Сетьена на матче с «Реалом»
Игроки «Барселоны» остались недовольны поведением помощника главного тренера Кике Сетьена Эдера Сарабии во время матча с «Реалом» (0:2). Футболисты считают, что тренер, который бурно и эмоционально реагировал на скамейке запасных, не должен руководить командой таким образом.
Политика
Верховный суд отказал в рассмотрении иска о незаконности распоряжения Путина по голосованию за правки Конституции
Верховный суд России не заметил противоречий в распоряжении президента о возложении на ЦИК и нижестоящие избиркомы ответственности за подготовку к проведению «общероссийского голосования» по поправкам к Конституции.
Общество
Собянин анонсировал бесплатный проезд для женщин 8 Марта
Ранее Роструд напоминал, что в этом году россияне получат сокращенную рабочую неделю из-за Международного женского дня, так как праздник выпал на воскресенье.
Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Футбол
Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболу
Встречу между московскими "Спартаком" и ЦСКА, которая состоится 4 марта, обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста
Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.
Биатлон
Пихлер считает, что Логинову нужно рассказать правду о допинге
Бывший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер считает, что россиянину Александру Логинову необходимо объяснить, как в его организм попал эритропоэтин (ЭПО).
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Космос
Ученые: Проходящая звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
Ученые предположили, что проходящая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы.
Футбол
Дель Пьеро назвал трех лучших футболистов из России
Легендарный итальянский нападающий Алессандро Дель Пьеро назвал тройку лучших футболистов из России.
Общество
Дерипаска подал в суд на Навального
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
Политика
Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране
"В рамках телефонного разговора президент Роухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, который на ротационной основе скоро пройдет в Иране", - сказал посол на встрече в Совете Федерации РФ.
Общество
Минздрав сообщил о состоянии заразившегося коронавирусом россиянина
Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что после выявления коронавируса у москвича на карантин отправили 85 человек, госпитализировали 24.
Музыка
Тейлор Свифт стала самым продаваемым артистом
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии
Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Авто
В России начались продажи нового Kia Seltos
Кроссовер представлен у дилеров в 20 вариантах В России начались продажи нового кроссовера Kia Seltos, говорится в сообщении Kia Motors Russia & CIS.