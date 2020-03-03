По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.

с чего всё началось

По оценкам НРА, в текущем году благодаря реформе бюджет сможет сэкономить 50 млрд рублей. Российский бюджет оказался в плюсе на 21,5 млрд рублей благодаря пенсионной реформе. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

Здоровье В Чувашии медицинских масок осталось на месяц Из чебоксарской районной больницы были выписаны находящиеся под карантином граждане КНР, а недавно прибывшие из Италии жители Чувашии сейчас находятся под наблюдением врачей.

Общество Дерипаска подал в суд на Навального Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.

Хоккей Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.

Шоу-бизнес Больная Анастасия Заворотнюк покинула Россию По данным СМИ лечение Заворотнюк в Италии могла оплатить экс-возлюбленная Петра Чернышева фигуристка Наоми Ланг.

Происшествия Суд перевел Израйлита под домашний арест Смольнинский суд Петербурга перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бывшего руководителя и совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, рассказала «Ведомостям» адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.

Общество В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Политика В Госдуму поступили поправки президента к Конституции Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

Политика Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации в сирийском Идлибе и в Ливии, сообщили во вторник, 3 марта, в Кремле.

Космос Ученые назвали способ развить скорость света Специалисты из Гарвардского университета озвучили новый потенциальный способ достижения скорости света во время межзвездных перелетов на космических кораблях.

Политика Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иран Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре пригласил главу российского государства Владимира Путина на саммит астанинской тройки, который скоро пройдет в Иране, заявил посол Исламской республики в России Казем Джалаи.

Политика В МИД России оценили возможность снятия санкций с «Талибана» Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов прокомментировал возможность снятия санкций с радикального движения «Талибан»*.

Общество Могилу Неизвестного Солдата разрушили под Севастополем Возле села Сахарная Головка вандалы разрушили Могилу Неизвестного Солдата. Об этом пишут пользователи социальных сетей.

Общество В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси» Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.

Энергетика «Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40% Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).

Общество Абрамович погасил долги Достоевского «Во время своего визита в популярное заведение Абрамович якобы покрыл долг и попросил убрать табличку», — передает телеканал.