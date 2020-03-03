Экономика

Газета.RuГазета.RuЭкономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

По оценкам НРА, в текущем году благодаря реформе бюджет сможет сэкономить 50 млрд рублей. Российский бюджет оказался в плюсе на 21,5 млрд рублей благодаря пенсионной реформе. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
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с чего всё началось

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.
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