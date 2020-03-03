Экономика

Газета.RuГазета.RuЭкономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА). Отмечается, что экономия была достигнута за счет сокращения числа получателей страховой пенсии по старости.
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с чего всё началось

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.
Известиявчера в 16:01

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Подсчитана экономия бюджета от изменения пенсионной системы

РИА Новостивчера в 22:39

Эксперты заявили об экономии в 21,5 млрд руб. из-за повышения пенсионного возраста

Коммерсантъвчера в 21:17

Правительство сэкономило 21,5 млрд рублей, повысив пенсионный возраст в стране

URA.Ruвчера в 16:50

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Lenta.ruвчера в 18:25

«Известия»: бюджет России сэкономил более 20 млрд рублей благодаря пенсионной реформе

ТАССвчера в 17:44

Повышение пенсионного возраста пополнило бюджет на 21,5 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 21:55

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Известиявчера в 16:01
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Кадыров оценил поправки к Конституции о семье и Боге

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РИА Новости вчера в 12:15
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости вчера в 05:01
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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Общество

В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев

Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
РИА Новости вчера в 05:10
Армия и оружие

Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»

KM.ru вчера в 08:56
Происшествия

Лайнер, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске

Лайнер, летевший из Владивостока в Москву, внепланово приземлился в Хабаровске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 00:32
Происшествия

Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
RT на русском 00:18
Экономика

В Госдуме раскритиковали главу ПФР за повышение пенсий россиян на рубль

Главу Пенсионного фонда России (ПФР) Максима Топилина призвали лично объяснить россиянам, почему прибавка к пенсии составила всего один рубль.
URA.Ru 00:31
Политика

Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира

РБК вчера в 22:02
Армия и оружие

Новый полицейский бронеавтомобиль создают в России

Новую полицейскую бронемашину создают по заказу министерства обороны РФ.
Народные новости вчера в 22:25
Гаджеты

Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Известия вчера в 19:43
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ вчера в 11:27
Армия и оружие

Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе

Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 10:32
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Общество

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Дождь вчера в 12:03
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости вчера в 17:19
Здоровье

Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы

ToDay News Ufa вчера в 05:23
Политика

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
РБК 00:25
Общество

Пенс обещает лекарство от коронавируса к лету или началу осени

Лекарственный препарат против нового коронавируса будет готов к лету или началу осени, заявил вице-президент США Майк Пенс, который координирует борьбу с эпидемией в Америке, передает La Tribune.
BFM.ru вчера в 19:40
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь

32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Телепрограмма вчера в 09:12
Происшествия

Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет

Российская газета вчера в 22:21
Происшествия

Суд оштрафовал вытолкнувшего ветерана из автобуса водителя

Суд города Уссурийска Приморского края оштрафовал на 100 тыс. руб. водителя автобуса, который в декабре 2018 года вытолкал 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из транспортного средства, чтобы не вести его бесплатно, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру регионе.
Rambler News Service вчера в 03:37
Хоккей

Ковальчук: Очень рад, что возвращался в КХЛ

Форвард «Вашингтона» в 2013 году уехал в КХЛ, где за пять сезонов стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Общество

Президент Путин узаконил штрафы за неоплату парковки в Воронеже

Ранее, из-за несовершенства законодательства, городские власти не могли получать данные у ГИБДД о водителях, которые воспользовались платной парковкой и не оплатили ее, чтобы выписать им штраф.
Kursk.com вчера в 08:37
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

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Происшествия

В Бишкеке 18 милиционеров пострадали во время массовых беспорядков

Восемнадцать милиционеров пострадали во время массовых беспорядков в Бишкеке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минздрава республики.
РИА Новости вчера в 22:59
Авто

Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров

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Суд в Москве приговорил убийцу девушки-блогера к девяти годам колонии

РИА Новости вчера в 10:54
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Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
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