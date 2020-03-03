Экономика
Газета.RuЭкономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА). Отмечается, что экономия была достигнута за счет сокращения числа получателей страховой пенсии по старости.
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с чего всё началось
По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.Известиявчера в 16:01
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Эксперты заявили об экономии 21,5 млрд руб. из-за повышения пенсионного возраста
Коммерсантъвчера в 21:17
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