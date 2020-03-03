По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.

с чего всё началось

Изначально первый ощутимый эффект от пенсионной реформы ожидался в 2020 году, он должен был составить около 9 млрд рублей. По оценкам НРА, в текущем году бюджет сможет сэкономить 50 млрд рублей.

Политика Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной Рады Сергея Мельничука, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Общество В СК создан отдел по расследованию киберпреступлений "Образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", - сообщил председатель СК, говоря о специализированных следственных подразделениях ведомства.

Политика Экс-главу ДНР избрали руководителем администрации Элисты Главой администрации города Элисты избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова.

Политика Путин предложил поправки в Конституцию о языковом многообразии Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которые касаются языкового многообразия.

Общество У семьи Навального заблокировали все счета Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета.

Здоровье На Украине из-за коронавируса могут изменить правила вызова скорой помощи При подозрении на коронавирус скорая помощь на Украине будет обязана приезжать на вызов, даже если у человека просто повышена температура, заявил 3 марта заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Луфер во время брифинга.

Общество Россиянам могут вернуть пиво на стадионах и раннюю пенсию В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники Крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Общество Калужский чиновник предложил отправить критиков города в «филиал ада» Представитель городской управы Владислав Сахарчук пояснил РИА Новости, что чиновник высказался не совсем удачно: Васин имел в виду, что Калуга — более чистый город по сравнению с некоторыми другими.

Политика В российском МИД рассказали, когда начнутся межафганские переговоры Межафганские переговоры могут не начаться 10 марта, заявил во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Экономика АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров Новый подход к взысканию активов у беглых банкиров одобрил совет директоров АСВ, рассказывал в прошлом месяце первый заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников.

Происшествия Бизнесмена Валерия Израйлита суд перевел под домашний арест Смольнинский районный суд Петербурга перевел под домашний арест совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в выводе денежных средств за границу при строительстве нефтебазы в порту.