Экономика

Газета.RuГазета.RuПенсионная реформа пополнила бюджет на 21,5 млрд рублей

По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), в этом году на пенсиях может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что никаких изменений в пенсионную реформу не планируется.
Читать в источнике
Комментировать3,5K
с чего всё началось

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.
Известиявчера в 17:11

Подробнее о событии

В ГПП может поменяться базовая схема выплат пенсии

Коммерсантъ17:28

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Газета.Ru07:02

Правительство сэкономило 21,5 млрд рублей, повысив пенсионный возраст в стране

URA.Ruвчера в 16:50

Повышение пенсионного возраста пополнило бюджет на 21,5 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 21:55

«Известия»: бюджет России сэкономил более 20 млрд рублей благодаря пенсионной реформе

ТАССвчера в 17:44

Экономия бюджета от пенсионной реформы составила выше 21 млрд рублей

РИА Новостивчера в 22:39

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Известиявчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
Политика

Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Аргументы недели 06:08
Музыка

Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»

Газета.Ru 04:57
Общество

Собянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 11:50
Армия и оружие

Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35

Lenta.ru 16:05
Происшествия

Самолет Владивосток—Москва экстренно сел в Хабаровске

Пассажирский самолет компании «Аэрофлот» Airbus А-330, следовавший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске после поступления сообщения о минировании.
Коммерсантъ 00:59
Здоровье

Татьяна Голикова: В Тульской области наметилось снижение смертности

Тенденция к снижению смертности наметилась в Тульской области. Так считает заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
Тульская служба новостей 07:59
Спорт

Дипломаты сообщили о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян

Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас сообщил журналистам, как чувствуют себя двое граждан РФ, у которых ранее было диагностировано заражение опасным коронавирусом нового типа COVID-2019.
Московский Комсомолец 17:11
Армия и оружие

Шойгу рассказал, какие корабли получит ВМФ России в 2020 году

В состав ВМФ России в 2020 году будет передан целый ряд боевых и специальных кораблей, сообщил 3 марта министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.
REGNUM 11:43
Политика

В «Нафтогазе» рассказали об обсуждении мер против «Северного потока-2»

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев во вторник рассказал об обсуждении с представителями властей США мер, направленных на срыв строительства "Северного потока-2".
РЕН ТВ 17:39
Армия и оружие

США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков

Власти США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов, сообщил во вторник госдепартамент.
РИА Новости 17:15
Здоровье

Жителям Грузии рекомендовали отказаться от наличных из-за коронавируса

Минздрав Грузии в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа рекомендует гражданам стараться не использовать наличные деньги.
News.ru 11:30
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

Вести.Ru 13:28
Космос

Момент взрыва черной дыры в созвездии Голубя попал на видео

На публикуемом NASA снимке зафиксирован рентгеновский всплеск из черной дыры. Этот момент также попал на видео.
РЕН ТВ 10:47
Футбол

Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Коммерсантъ 13:27
Армия и оружие

США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе

РБК 10:29
Гаджеты

Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Век 05:39
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru 02:54
Происшествия

В Подмосковье выясняют обстоятельства гибели курсанта академии МЧС

Курсант первого курса Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ погиб в Подмосковье после падения баскетбольной стойки.
ТАСС 11:40
Авто

Bentley представила новый Bentley Mulliner Bacalar

В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.
SpeedMe 04:12
Общество

Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание

«Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».
RT на русском вчера в 03:57
Армия и оружие

Арабский мир создаёт антитурецкую коалицию

Директор Службы общей разведки Египта Аббас Камель совершает официальную поездку по арабским странам, чтобы установить фронт сопротивления Турции.
News.ru вчера в 16:00
Футбол

Гвардиола: выигрывать Кубок лиги становится всё труднее

Финал Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» пройдёт сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 19:30 мск.
Чемпионат 01 марта в 00:46
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03:50
Происшествия

Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи

Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.
Известия 16:48
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ вчера в 11:27
Шоу-бизнес

Лариса Долина рассказала Ивану Урганту о болезни дочери и внучки

Со слов Долиной, болезнь дочери и внучки не представляет смертельной опасности.
Bimru.ru 05:15
Хоккей

Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Sports.ru 12:10
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек

Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
РИА Новости вчера в 19:19
Здоровье

Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей

Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.
Известия 16:01
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное