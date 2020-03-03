Экономика

Газета.RuГазета.RuЭкономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Изначально первый ощутимый эффект от пенсионной реформы ожидался в 2020 году, он должен был составить около 9 млрд рублей. По оценкам НРА, в текущем году бюджет сможет сэкономить 50 млрд рублей.
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с чего всё началось

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.
Известия02 марта в 17:11

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Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 07:02

Экономия бюджета от пенсионной реформы составила выше 21 млрд рублей

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Подсчитана выгода для российского бюджета от пенсионной реформы

Lenta.ru02 марта в 18:53

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Правительство сэкономило 21,5 млрд рублей, повысив пенсионный возраст в стране

URA.Ru02 марта в 16:50

Повышение пенсионного возраста пополнило бюджет на 21,5 млрд рублей

РЕН ТВ02 марта в 21:55
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Армия и оружие

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Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Общество

Тематический парк «Остров мечты» в Москве изменил режим работы

Инвестиции в проект составляют $1,5 млрд. Парк открылся для посетителей 29 февраля.
Интерфакс вчера в 06:35
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН вчера в 08:49
Общество

ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
РБК вчера в 14:57
Общество

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Газета.Ru 01:20
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

Вечерняя Москва 00:23
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Woman.ru 00:48
Политика

Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии

Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демпартии США в штате Калифорния, передает телеканал Fox News.
REGNUM 00:13
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Кино

Актер Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»

Студия Disney намеревается вновь снимать Джонни Деппа в приключенческой серии «Пираты Карибского моря».
ToDay News Ufa 02 марта в 05:47
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия вчера в 17:23
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедове

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Lenta.ru 02:09
Общество

Роспотребнадзор: в РФ зафиксировано уже шесть случаев коронавируса

В РФ зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом к настоящему времени.
Аргументы и Факты вчера в 02:03
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Вести.Ru вчера в 13:28
Происшествия

В Петербурге провели обыск в отделе полиции по делу об азартных играх

В одном из районных отделов полиции на юге Петербурга силовики провели обыск по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в районе.
Газета.Ru вчера в 14:17
Экономика

Мишустина попросили разрешить госзакупки у предприятий ОПК без торгов

Сергей Чемезов попросил Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина предоставить государственным и муниципальным заказчикам право закупать гражданскую продукцию у предприятий ОПК с использованием механизма единственного поставщика на срок до 2-х лет.
The Moscow Post 01:05
Авто

Новый Fiat 500e дебютировал в Женеве

Новая эра новой полностью электрической версии Fiat 500, которая была разработана с нуля как EV, начинается этой весной.
SpeedMe вчера в 22:45
Политика

В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Lenta.ru вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Армия и оружие

Минобороны получит спутник «Пион-НКС»

График окончания работ по созданию спутника «Пион-НКС», который является составной частью системы радиоэлектронной разведки «Лиана», утвержден.
Политическая Экспертиза вчера в 17:26
Экономика

В России усомнились в реализации плана по снижению бедности

В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован.
Lenta.ru 01:27
Шоу-бизнес

Нюша повеселила фанатов снимком растрепанной годовалой дочки

Подписчики умилились опубликованным снимком Нюши и ее дочки. «Укладка» маленькой Симбы повеселила поклонников поп-дивы.
Пятый канал вчера в 08:03
Единоборства

Бой Поветкина и Уайта состоится 2 мая в Манчестере

Бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пройдет 2 мая в Манчестере, сообщил в микроблоге в Twitter промоутер британского боксера Эдди Хирн.
РИА Новости вчера в 10:18
Хоккей

«Салават Юлаев» в овертайме победил «Авангард» и сравнял счёт в серии

Третий матч серии пройдёт в Уфе 5 марта, куда команды отправляются при ничейном счёте (1-1) в противостоянии: первый поединок в Балашихе выиграл «Авангард» со счётом 5:2, ранее писал NEWS.ru.
News.ru вчера в 21:01
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс вчера в 08:51
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР

РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
РБК 02:00
Общество

Стандартный вычет на ребенка-инвалида

Стандартный налоговый вычет на ребенка-инвалида в размере 12 000 рублей предоставляют родителю в случае, если ребенок является инвалидом в возрасте до 18 лет.
Бухгалтерия.ру 01:51
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