Экономика

Газета.RuГазета.RuЭкономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Изначально первый ощутимый эффект от пенсионной реформы ожидался в 2020 году, он должен был составить около 9 млрд рублей. По оценкам НРА, в текущем году бюджет сможет сэкономить 50 млрд рублей.
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с чего всё началось

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.
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