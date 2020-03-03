Экономика

Газета.RuГазета.RuГосбюджет сэкономил 21,5 млрд рублей из-за пенсионной реформы

Отмечается, что такой результат превзошел ожидания экспертов. Предполагалось, что в 2020 году пенсионная реформа принесет первые плоды в виде пополнения бюджета на 9 млрд рублей. Однако с момента запуска реформы 1 января 2019 года количество получателей пенсионных выплат сократилось на 401,3 тыс.
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с чего всё началось

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

По оценке НРА, в нынешнем году на выплатах может быть сэкономлено около 50 млрд рублей. С опережением прогноза Пенсионная реформа, предполагающая поэтапное (с шагом в полгода) повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет, стартовала в России с 1 января 2019 года.
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