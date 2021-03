Royal Blood, Jungle, black midi и сайд-проект Майка Паттона из Faith No More. Музыкальные релизы недели

Tomahawk – Tonic Immobility Супергруппа гениального Майка Паттона из Faith No More, в которую также входят Дуэйн Денисон (The Jesus Lizard), Тревор Данн (Mr. Bungle) и Джон Стэньер (Helmet), возвращается с первым полноценным альбомом за семь последних лет.