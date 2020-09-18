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Слово и Дело
Слово и Дело

Экс-адвокат Ефремова Пашаев обжаловал приговор актера

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актеру, осужденному на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на слова юриста.В источнике
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ФАН

Пашаев подал расширенную апелляцию по делу Ефремова

ФАН05:38
Коммерсантъ

Адвокат Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Коммерсантъ05:17
Комсомольская правда

Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

Комсомольская правда04:53
РИА Новости

Пашаев подал подробную жалобу на приговор Ефремову

РИА Новости04:40
РБК

Пашаев после отказа от работы с Ефремовым подал апелляцию по приговору

РБК05:44
ТАСС

Пашаев подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремова

ТАСС04:07
Mockva.ru

Почему поведение Пашаева может сыграть на руку осужденному Ефремову

Mockva.ruвчера в 10:40

Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей, сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.
Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса
РИА Новости09:10
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Варламов признан второй звездой матча «Айлендерс» с «Тампой»

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал второй звездой шестого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы-Бэй Лайтнинг", сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru01:05

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Киркоров и Басков записали песню с цитатой Лукашенко

Филипп Киркоров, Николай Басков, Диана Гурцкая, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов вместе с белорусскими артистами записали песню "Любимую не отдают", название которой цитирует фразу из обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту.
ТАСС04:43
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Московское «Динамо» проиграло в Тбилиси и выбыло из Лиги Европы

После победы над московским «Динамо» представители Грузи взяли их рейтинг, но этот факт не окажет большого влияния, так как дальше им придётся разиться с испанской «Гранадой», а она в том сезоне дебютировала в еврокубках.
CT news09:20
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Россиянин попал в пятерку самых влиятельных евреев мира

В Израиле накануне нового года по иудейскому религиозному календарю составили список самых влиятельных евреев, в первую пятерку, наряду с Марком Цукербергом и Биньямином Нетаньяху, попал глава фонда "Всемирный форум памяти Холокоста" Вячеслав Моше Кантор, сообщили РИА Новости в Европейском еврейском конгрессе.
РИА Новости10:42
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