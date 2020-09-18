Экс-адвокат Ефремова Пашаев обжаловал приговор актера
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Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актеру, осужденному на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на слова юриста.В источнике
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