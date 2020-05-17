Общество
РИА НовостиЭкс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская". "Союзплодоимпорт" владеет товарными знаками на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию.
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с чего всё началось
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.Ведомости04:24
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