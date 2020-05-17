с чего всё началось

В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская". "Союзплодоимпорт" владеет товарными знаками на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию.

Авто «Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала. 1

Политика Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. 200

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 191

Общество Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times. 47

Экономика В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета В Иране оценили ошибки Саудовской Аравии, которые привели к дефициту бюджета Саудиты пытаются заполнить дефицит бюджета.

Происшествия В Канаде разбился военный самолет В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны. 39

Политика СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске. 5

Происшествия В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. 64

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,7K

Общество Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией. 23

Игры В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.

Общество В Роспотребнадзоре назвали условия открытия кинотеатров и спортзалов Ранее специалисты Роспотребнадзора направили в субъекты РФ рекомендации для определения факторов, на основании которых можно постепенно отменять введенные ограничения. 435

Наука В Норвегии археологи раскопают погребальный корабль викингов Раскопки корабля викингов проведут археологи на юге Норвегии, 14 мая сообщил новостной портал Mother Nature Network.

Авто Dyson показал конкурента электромобилей Tesla Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке. 17

Общество Власти КНР ввели карантин на границе с Россией Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны. 975