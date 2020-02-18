Бывшие мажоритарные акционеры ликвидированной нефтяной компании ЮКОС вернутся к попыткам признать в западных странах арбитражные решения 2014 года о присуждении им компенсации в $50 млрд и в перспективе обратить взыскание на российские суверенные активы в этих странах.

с чего всё началось

Бывшие акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов России в других странах после решения апелляционного суда Гааги, сообщил РБК основной бенефициар Group Menatep Limited (GML, действует в интересах бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Леонид Невзлин.

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