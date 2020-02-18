Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЭкс-акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов РФ

Бывшие акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов России в других странах после решения апелляционного суда Гааги, сообщил РБК основной бенефициар Group Menatep Limited (GML, действует в интересах бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Леонид Невзлин.
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с чего всё началось

Акционеры ЮКОСа возобновят попытки арестовать имущество России

Бывшие мажоритарные акционеры ликвидированной нефтяной компании ЮКОС вернутся к попыткам признать в западных странах арбитражные решения 2014 года о присуждении им компенсации в $50 млрд и в перспективе обратить взыскание на российские суверенные активы в этих странах.
РБКвчера в 09:18

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Акционеры ЮКОСа будут добиваться ареста имущества России за рубежом

Деловое.ТВвчера в 14:30

Невзлин пообещал добиваться ареста активов России за рубежом

Ведомостивчера в 10:02

Бывшие акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов России за рубежом

Эхо Москвывчера в 13:31

Экс-акционеры ЮКОСа возобновят попытки ареста активов РФ

Коммерсантъвчера в 12:30

Экс-акционеры ЮКОСа предпримут попытки ареста активов России за рубежом

МонаВиставчера в 13:36

Экс-акционеры ЮКОСа отреагировали на решение суда в Гааге

Росбалтвчера в 09:35

Акционеры ЮКОСа возобновят попытки арестовать имущество России

РБКвчера в 09:18
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Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Газета.Ru вчера в 08:34
Происшествия

Еще один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

Второй гражданин России оказался заражен новым типом коронавируса COVID-19 на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии.
Московский Комсомолец вчера в 08:21
Общество

Гидрометцентр назвал причины теплой зимы в России

«В этом году впервые сформировались условия, когда зимой нет мощного монгольского антициклона над азиатской частью страны, который обеспечивает морозы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.
РБК 02:43
Политика

ООН отложила заседание из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке, США, из-за невыдачи визы главе российской делегации Константину Воронцову.
Lenta.ru вчера в 18:17
Энергетика

Киев согласился поставлять нефть белорусским НПЗ

«Если будет заявка на транзит нефти по [нефтепроводу] "Одесса-Броды", мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре», — отметил посол.
Украина.ру 02:32
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса

Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса.
Lenta.ru 02:27
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
News.ru вчера в 08:18
Биатлон

Логинов стартует седьмым в индивидуальной гонке на ЧМ

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал стартовые номера спортсменов на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая пройдет в среду на чемпионате мира в Италии.
РИА Новости вчера в 11:28
Биатлон

«Представьте, человек ограбил магазин. Как к нему отнесутся?» Супруг Анастасии Кузьминой — о буллинге Логинова

Откровенное интервью тренера и мужа олимпийской чемпионки Даниэля Кузьмина — о травле Логинова, ошибках Мироновой и норвежских астматиках Даниэль Кузьмин Родился 21 февраля 1978 года в Петропавловске-Камчатском.
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Космос

В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты

На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Goroday.ru 17 февраля в 15:03
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Известия вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Bimru.ru вчера в 04:37
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

РБК вчера в 19:25
Общество

Шнуров посвятил стих загрязнению воздуха в Красноярске

Газета.Ru 02:31
Политика

Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

RT на русском 01:28
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
Здоровье

Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
REGNUM вчера в 12:38
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС вчера в 10:39
Происшествия

В Красноярском крае двое полицейских покончили с собой за один день

Два сотрудника полиции из разных районов Красноярского края покончили с собой в один день, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 02:12
Политика

Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму

Президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право получать звание ветерана военной службы гражданам, проходившим службу в вооруженных силах в Крыму и Севастополе до марта 2014 года и на момент воссоединения полуострова с Россией.
Парламентская газета вчера в 15:01
Технологии

Перечислены опасные приложения, которые крадут данные пользователей

Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.
ToDay News Ufa 01:47
Авто

Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Автоновости дня вчера в 08:00
Фигурное катание

Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в возрасте 29 лет

Народные новости 17 февраля в 21:37
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
Авто

Новый Kia Sorento представлен официально

Полноценная премьера нового Kia Sorento состоится 3 марта в рамках Женевского автосалона.
Tvoe-avto.com 17 февраля в 04:26
Экономика

Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр

Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
Ведомости 01:56
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану сына

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Shraibikus News 02:03
Армия и оружие

ЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных

Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Газета.Ru вчера в 14:44
Происшествия

В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков

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Леонид Невзлин
Израильский предприниматель
Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС», 2001 год - президент «Российского еврейского конгресса», в 2003 году был ректором РГГУ.
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ЮКОС
Российская компания
Российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год. 1 августа 2007 «ЮКОС» был объявлен банкротом, до 12 ноября 2007 года в отношении компании конкурсное производство - последняя процедура банкроства. В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007 года компания была ликвидирована.
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