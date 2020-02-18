Экономика

РБКРБКАкционеры ЮКОСа возобновят попытки арестовать имущество России

Процессы в Англии и США будут возобновлены Гендиректор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ, координирует защиту России в международных делах по ЮКОСу) Андрей Кондаков признал, что экс-акционеры ЮКОСа, скорее всего, автоматически возобновят процессы признания и исполнения арбитражного решения на $50 млрд в ряде западных стран.
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Акционеры ЮКОСа возобновят попытки арестовать имущество России

Бывшие мажоритарные акционеры ликвидированной нефтяной компании ЮКОС вернутся к попыткам признать в западных странах арбитражные решения 2014 года о присуждении им компенсации в $50 млрд и в перспективе обратить взыскание на российские суверенные активы в этих странах.
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