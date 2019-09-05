Политика
РИА НовостиЭкс-аналитик ЦРУ: Путин предупредил Буша перед терактами 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
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Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Политика
Польский журналист обвинил Варшаву в разрушении самосознания России
"Варшава методично пытается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России и, хотя не добивается на этом поприще заметных успехов, предстает в образе последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности", - отметил Пискорский.
РЕН ТВ 21:12
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 03 сентября в 17:43
Шоу-бизнес
Бывший муж Елены Валюшкиной вышел в свет с молодой женой
Бывший супруг Елены Валюшкиной, 61-летний Александр Яцко, появился на красной дорожке вместе со второй супругой Дарьей.
StarHit.ru 17:30
Происшествия
Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости 18:24
Политика
Путин: для иностранных партнеров на Дальнем Востоке открыты все сферы
Россия открыта для иностранных инвестиций и сотрудничества в любых областях промышленности, включая судостроительное предприятие "Звезда" или Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
РИА Новости 04:29
Политика
Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США
Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Футбол
Эндрю Робертсон: «Слуцкий не повлиял на мое развитие как игрока»
Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии оценил работу с Леонидом Слуцким в «Халл Сити».
Спорт-Экспресс 12:08
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Музыка
Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе
В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.
Дни24 06:49
Происшествия
В Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области
В сеть попало видео последствий крушения военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области.
Газета.Ru 12:49
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
Общество
Оптом дешевле: как власти Приамурья смогут бесплатно накормить всех младшеклассников
Некоторые кормят за 8 рублей По закону на питание одного ребенка, проживающего в южных территориях Приамурья, выделяется 20 рублей в день, в северных — 30 рублей (законодатели посчитали: продукты на севере значительно дороже).
Амурская правда 04:30
Футбол
Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» в следующем году
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в следующее летнее трансферное окно.
Sportbox.RU 15:09
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.
Известия 20:08
Общество
Кейт Миддлтон снова выбрала платье в стиле принцессы Дианы
Как рассказывает Рeople, Кейт вдохновлена не только стилем Дианы, но и примером по воспитанию детей.
Телепрограмма 17:16
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Армия и оружие
Саудовская Аравия заявила, что может уничтожить Иран за 8 часов
Саудовский принц Абдулла бин Султан бин Нассер аль-Сауд заявил, что вооружённые силы королевства способны уничтожить Иран за 8 часов в случае прямого военного конфликта.
ANNA-News 13:07
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты 20:20
Гаджеты
TCL представит смартфон Alcatel 3X в Берлине
Смартфон Alcatel 3X предложит пользователям экран на 6,5 дюйма HD+ и сочетанием сторон 20:9. В каплевидном вырезе на экране имеется 8Мп сенсор селфи камеры с F/2.0.
ГЛАС.RU 10:45
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru 08:45
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей 06:28
Политика
Путин не понимает, почему Япония не выдает визы крымчанам
Президент России Владимир Путин назвал странным отказ Японии выдавать визы крымчанам, и напомнил, что Россия согласилась на безвизовое посещение японцами Курильских островов.
Московский Комсомолец 10:21
Футбол
Комличенко прошел блиц-опрос по истории чемпионатов Европы
Нападающий сборной России Николай Комличенко принял участие в блиц-опросе по истории чемпионатов Европы.
Sportbox.RU 15:00
Политика
Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции
Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.
Lenta.ru 07:58