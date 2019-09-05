Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября

Экс-аналитик напомнил, что именно Путин стал первым иностранным лидером, позвонившим Бушу после терактов 11 сентября, чтобы поддержать США. Книга Биби вышла в Америке на этой неделе.
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Путин предупреждал Буша об угрозе теракта 11 сентября — экс-аналитик ЦРУ

Телеканал 360°12:49

Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября

RT на русском13:45

Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября

РИА Новости13:27

Политолог объяснил предупреждение Путина Бушу о теракте 11 сентября

Московский Комсомолец14:25

Путин предупреждал Буша об угрозе теракта 11 сентября

URA.Ru12:35

Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября

Lenta.ru12:18

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что Путин предупреждал Буша об угрозе нападения 11 сентября

ТАСС12:07
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СК завел дело после смерти пенсионерки у больницы в Севастополе

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