Судья Михаил Вилков ошибочно удалил футболиста ЦСКА Яку Бийола в матче 15-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", считает бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов. Встреча состоялась в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1.

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Экс-арбитр ФИФА: удаление Бийола в матче с «Зенитом» было ошибочным

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