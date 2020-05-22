Экс-астронавт НАСА Кэтрин Найберг считает, что посадка на воду на корабле Crew Dragon доставит больше неприятных ощущений, чем приземление на российском корабле "Союз". По планам НАСА, Crew Dragon с Робертом Бенкеном и Дугласом Херли стартует с мыса Канаверал 27 мая.

Экс-астронавт НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon

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