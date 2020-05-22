Общество
РИА НовостиЭкс-астронавт НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon
Экс-астронавт НАСА Кэтрин Найберг считает, что посадка на воду на корабле Crew Dragon доставит больше неприятных ощущений, чем приземление на российском корабле "Союз". По планам НАСА, Crew Dragon с Робертом Бенкеном и Дугласом Херли стартует с мыса Канаверал 27 мая.
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Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Lenta.ru вчера в 11:47
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Кино
Эсай Моралес заменит Николаса Холта в новой «Миссии невыполнимой»
Пандемия коронавируса внесла коррективы в каст «Миссии невыполнимой 7». Эсай Моралес заменит Николаса Холта в роли главного злодея.
Актуальные Новости вчера в 06:25
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
Общество
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
Шоу-бизнес
«В грязных трусах»: Виктория Боня ответила на обвинения в эскорте
Lisa.ru вчера в 04:00
Кино
20-минутный ролик из сцен секса в сериале «Нормальные люди» опубликовали на Pornhub. Создатели картины возмущены
Драма из 12 частей рассказывает историю двух молодых людей, их отношениях и взрослении, начиная со старших классов.С момента выхода картины ирландская национальная телекомпания RTÉ получила 50 жалоб на сексуальные сцены.
Snob.ru 21 мая в 11:54
Гаджеты
Vivo X50 с уникальной камерой показали на рендерах и видео
Компания Vivo готовится представить свою новую серию смартфонов Vivo X50, в которую войдут три модели: Vivo X50, Vivo X50 Pro и X50 Lite.
MobiDevices вчера в 12:37
Энергетика
Мировые цены на нефть поднялись
В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель.
Газета.Ru 21 мая в 02:20
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 09:02
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
Украинские силовики сообщили в четверг, что зафиксировали 18 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военнослужащих ранены.
РИА Новости 21 мая в 00:46
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолёта в Пакистане
Карачи, Пакистан, 22 мая 2020, 13:26 — REGNUM В сети появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета «Пакистанских авиалиний» в Карачи.
REGNUM вчера в 06:26
Космос
SpaceX успешно испытала Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 успешно справилась с испытанием перед ожидаемым запуском пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия вчера в 03:59
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал
Piter.tv вчера в 07:46
Авто
Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня вчера в 06:21
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Газета.Ru вчера в 09:47
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Армия и оружие
Yeni Safak: Россия перебросила из Сирии восемь самолётов для помощи Хафтару
Автор материала утверждает, что после уничтожения турецкими беспилотниками "более дюжины" российских систем ПВО в Ливии, стоящих на вооружении ЛНА, Россия продолжила поддерживать "путчиста Хафтара", якобы направив ему на помощь восемь боевых самолетов.
Военное обозрение 00:59
Хоккей
Каблуков и Карпов перейдут из СКА в «Магнитку»
Metaratings вчера в 08:01
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily вчера в 03:05
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Общество
Следователи проверят данные о двойном гражданстве Мизулиной
СКР начал расследование после публикации данных о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
KM.ru 21 мая в 05:35
Наука
Вирусологи поражены действиями коронавируса
Вирусологи утверждают, что не видели ничего подобного за последние 20 лет.
MedikForum.ru вчера в 06:51