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Газета.Ru
Газета.Ru

Экс-биатлонист Тихонов высказался о протестах в Белоруссии

Экс-биатлонист Александр Тихонов высказался о протестах в Белоруссии, передает Sport24.В источнике
Александр Тихоновбиатлонист
Наблюдая за ситуацией со стороны, могу сказать, что 90 процентов митингующих — безголовая, проплаченная публика. Если бы вышли на улицы со своими предложениями по реформам, это было бы другое дело. А здесь в основном качают за то, что выборы – не справедливые.
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