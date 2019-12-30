Общество

РБКРБКЭкс-бухгалтера «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке

Дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой — единственной обвиняемой, признавшей вину и заключившей сделку со следствием, — не будет рассматриваться в особом порядке, сообщили РБК в пресс-службе Мещанского суда Москвы. 13 января дело рассмотрят в общем порядке, добавили там.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Суд отказался рассматривать в особом порядке дело экс-главбуха «Седьмой студии»

ТАСС08:25

Суд отказался рассматривать дело экс-главбуха «Седьмой студии» в особом порядке

Коммерсантъ09:18

Мещанский суд Москвы усомнился в том, что бывший бухгалтер «Седьмой студии» выполнила все условия сделки со следствием

Эхо Москвы09:30

Назначено повторное слушание дела экс-главбуха «Седьмой студии» Масляевой

REGNUMвчера в 20:07

Фигурантку дела «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке

РИА Новости08:29

Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке

RT на русском08:38

Суд отказался судить экс-главбуха «Седьмой студии» в особом порядке

Газета.Ru08:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:48, Ашберн
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
Происшествия

Трамвай столкнулся с грузовиком на севере Москвы

На севере Москвы вечером в понедельник произошло столкновение трамвая и КамАЗа, информация о пострадавших уточняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Интерфакс 13:07
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Армия и оружие

В состав Черноморского флота включен корабль «Ингушетия»

В состав Черноморского флота (ЧФ) включен малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 28 декабря в 10:29
Происшествия

В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек

РИА Новости 07:02
Шоу-бизнес

Волочкова начала парад купальников на тайском пляже

Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Народные новости 04:07
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Компании «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн мирового соглашения по транзиту газа через Украину.
Мой Брянск 04:46
Футбол

Эден Азар признан лучшим игроком года в Бельгии

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар признан лучшим игроком года в Бельгии, сообщается в официальном микроблоге бельгийской футбольной сборной в Twitter.
РИА Новости 13:39
Кино

Джон Фавро анонсировал график выхода второго сезона «Мандалорца»

Продюсер фантастического сериала "Мандалорец", события которого происходят во вселенной "Звездных войн", Джон Фавро уточнил график выхода второго сезона.
Kinonews.ru вчера в 04:55
Происшествия

В Новосибирске мужчина с ножом напал на полицейских

Мужчина напал с ножом на полицейских в подъезде жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили табельное оружие.
ТАСС 11:48
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 13:41
Политика

Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.
REGNUM 07:55
Театры

Назначен новый худрук столичного театра «Современник»

На должность художественного руководителя московского театра «Современник» назначили режиссера Виктора Рыжакова, сообщает РИА Новости.
РИАМО 03:25
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Infox.ru 12:32
Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Газета.Ru 11:33
Космос

Что 2020 нам готовит?

В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Росбалт 07:44
Общество

Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк

На 92 году жизни скончался советский авиаконструктор, создатель сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 14:40
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Шеффилдом» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
REGNUM 01:22
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru 05:11
Происшествия

При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек

Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
REGNUM 13:15
Гаджеты

В России стартовали продажи бюджетного смартфона Digma City 653

МонаВиста 11:41
Общество

МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
РБК 11:55
Происшествия

В Новомосковске перевернулся пассажирский автобус

В Новомосковске перевернулся пассажирский автобус Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области По предварительной информации, в результате ДТП пострадали восемь человек.
MySLO.ru 13:22
Происшествия

В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви

Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.
ТАСС 08:24
Общество

Жених опозорил неверную невесту перед гостями во время свадьбы

В китайской провинции Фуцзянь жених опозорил изменявшую ему невесту перед гостями во время свадебной церемонии.
Lenta.ru 12:46
Общество

Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера

В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Московский Комсомолец 13:05
Политика

Границу с Крымом пытались пересечь два украинца

На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Авто

Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили

В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Автоновости дня 04:12
Хоккей

Ларионов поведал о подготовке к матчу против Германии на МЧМ

Тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поведал о подготовке к матчу против национальной команды Германии, который станет последним на групповом этапе чемпионата мира до 20 лет.
Газета.Ru 13:43
Армия и оружие

Сдача атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ состоится в 2020 году

Подводный крейсер «Князь Владимир» сдадут в эксплуатацию ВМФ РФ в первой половине нового года.
Актуальные Новости 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий. С 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное