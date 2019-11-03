Единоборства

RT на русскомRT на русскомАльварес откажется от титула чемпиона WBO, которым владел Ковалёв

Мексиканский боксёр Сауль Альварес не намерен удерживать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе, завоёванный в бою с россиянином Сергеем Ковалёвым.
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Альварес откажется от чемпионского пояса WBO, которым владел Ковалев

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