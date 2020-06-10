Происшествия

ИзвестияИзвестияЭкс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

Бывшая сотрудница министерства образования и науки Мурманской области Лилия Хоруженко, курировавшая вопрос безопасности детей на дорогах, сбила ребенка на велосипеде и подала в суд на его семью. Об этом в среду, 10 июня, сообщает сайт kp.ru.
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с чего всё началось
Как пишет KP.ru,
бывшая сотрудница минобразования, которая в том числе курировала вопросы безопасности детей на дорогах, сбила 12-летнего мальчика, когда тот выезжал на велосипеде с грунтовой дороги на асфальтовую.
Вести.Ruвчера в 07:08

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Экс-чиновница Минобра Мурманской области отсудила ущерб от ДТП с ребенком

Би-портвчера в 07:53

Экс-чиновница из Мурманской области отсудила ущерб от ДТП с подростком

Вечерний Мурмансквчера в 09:50

Мурманская экс-чиновница отсудила 111 тысяч у родителей сбитого ею мальчика

ТВ-21вчера в 08:17

В Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

Газета.Ruвчера в 14:56

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ruвчера в 07:08

Сбившая ребенка мурманская чиновница выиграла дело в суде

Северпоствчера в 07:05

Чиновница сбила мальчика и отсудила 120 тысяч у его родителей

КП - Мурмансквчера в 02:18
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Здоровье

В Свердловской области выявлено еще 249 больных коронавирусом

За минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 249 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 08 июня в 03:44
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru вчера в 08:02
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Общество

Свердловский губернатор ответил на вопрос о «неверной» коронавирусной статистике

В соцсети губернатору задали вопрос о неверности статистики.
ТагилСити.ру вчера в 12:44
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Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
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Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России

Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
Lenta.ru вчера в 23:21
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Авто

Автомобилистов РФ летом затронут три нововведения

Как сообщает ToDay News Ufa, появились три нововведения, которые российским автомобилистам придется учитывать.
ToDay News Ufa 08 июня в 21:39
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 09 июня в 13:23
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Деловое.ТВ 09 июня в 06:12
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Происшествия

В СК поступили материалы для уголовных дел из-за COVID-19 в тюрьмах

Результаты проверки могут стать основанием для возбуждения первых уголовных дел, связанных с распространением коронавирусной инфекции в тюрьмах.
РБК 00:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона

Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона.
Lenta.ru 00:14
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
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Политика

В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы

Россия получила подтверждение визита на Парад Победы в Москве в том числе от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Сербии, Хорватии и Молдавии, рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета вчера в 07:21
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
2K
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 09 июня в 06:30
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Игры

Плод любви Doom и Guitar Hero — анонсирован ритм-шутер Metal: Hellsinger

Студия The Outsiders представила шутер Metal: Hellsinger, в котором нужно расстреливать врагов в ритм музыки.
CyberSport.ru вчера в 23:31
Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Культура

Анна Семенович стала ведущей нового шоу на телеканале «МУЗ-ТВ»

Вокруг ТВ вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 09 июня в 06:19
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Политика

Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым

Посольство Украины во Франции возмущено рекламой французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, которого украинское министерство культуры внесло в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
РИА Новости вчера в 07:32
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
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Общество

ЦБ выпустит памятную монету, посвященную врачам

Совет директоров Банка России принял решение выпустить в обращение монету, посвященную медицинским работникам.
ТАСС вчера в 08:06
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Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
1,9K
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Общество

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

ТАСС вчера в 13:58
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Общество

В суде по MH17 рассказали о видевшем запуск ракеты «Бук» свидетеле

В окружном суде Гааги по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество

Россия открывает границы для выезда за рубеж

По поводу медицинской помощи в Россию смогут въехать иностранные граждане. Указы о разрешении выезда за границу уже подписаны.
ГТРК Марий Эл 08 июня в 09:34
2,4K
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

Evo-rus.com вчера в 06:08
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Хоккей

Хоккеист Маккиннон считает, что Панарин должен выиграть «Харт Трофи»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Нэтан Маккиннон считает, что российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин должен выиграть "Харт Трофи".
Газета.Ru вчера в 08:52
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