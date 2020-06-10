Происшествия
ИзвестияЭкс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию
Бывшая сотрудница министерства образования и науки Мурманской области Лилия Хоруженко, курировавшая вопрос безопасности детей на дорогах, сбила ребенка на велосипеде и подала в суд на его семью. Об этом в среду, 10 июня, сообщает сайт kp.ru.
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с чего всё началось
Как пишет KP.ru,бывшая сотрудница минобразования, которая в том числе курировала вопросы безопасности детей на дорогах, сбила 12-летнего мальчика, когда тот выезжал на велосипеде с грунтовой дороги на асфальтовую.Вести.Ruвчера в 07:08
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Экс-чиновница из Мурманской области отсудила ущерб от ДТП с подростком
Вечерний Мурмансквчера в 09:50
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Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
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Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
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Общество
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Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
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Общество
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ТАСС вчера в 13:58
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В суде по MH17 рассказали о видевшем запуск ракеты «Бук» свидетеле
В окружном суде Гааги по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество
Россия открывает границы для выезда за рубеж
По поводу медицинской помощи в Россию смогут въехать иностранные граждане. Указы о разрешении выезда за границу уже подписаны.
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Кино
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Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Хоккей
Хоккеист Маккиннон считает, что Панарин должен выиграть «Харт Трофи»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Нэтан Маккиннон считает, что российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин должен выиграть "Харт Трофи".
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