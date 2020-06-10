с чего всё началось

В Мурманске экс-чиновница Лилия Хорунженко сбила на автомобиле 13-летнего подростка и отсудила у его семьи 111 тыс. рублей, передает РИА "Новости". Родители пострадавшего ребенка подали апелляционную жалобу на решение Октябрьского суда. Инцидент произошел в 2018 году в дачном поселке под Мурманском.

В Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,3K

Политика Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. 2,2K

Происшествия В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин Семнадцатилетнего сына Скрыпника похитили в Подмосковье 5 июня, когда он находился вместе с родителями в загородном доме. 18

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 10 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. 2

Футбол Фанаты «Црвены Звезды» устроили пирошоу на матче с «Партизаном» «Црвена Звезда» проиграла на выезде "Партизану" в полуфинальном матче Кубка Сербии (0:1).Фанаты гостей активно поддерживали свою команду и устроили грандиозное пирошоу на своей трибуне.Ceo sever gori!🔥🔥🔥🔴⚪️#fkcz pic.twitter.com/C6HjW05LDS— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) June 10, 2020Накануне «Црвена Звезда» досрочно выиграла чемпионат Сербии.

Общество ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 74

Политика Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов. 12

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 243

Происшествия Руководителя сахалинского Пенсионного фонда задержали за взятку Как стало известно ИА Sakh.com, следственные действия, проводившиеся вчера в здании областного Пенсионного фонда в Южно-Сахалинске закончились задержанием руководителя.

Здоровье Вторая бригада медиков прибыла из Москвы в Забайкалье Вторая бригада медиков из Москвы для помощи Забайкалью в борьбе с коронавирусом прибыла 11 июня в Читу. 1

Происшествия За сутки жертвами COVID-19 в Забайкалье стали шесть человек Только за последние сутки, 10 июня, по данным регионального оперативного штаба, от COVID-19 погибли шесть человек.