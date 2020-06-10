Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

В Мурманске экс-чиновница Лилия Хорунженко сбила на автомобиле 13-летнего подростка и отсудила у его семьи 111 тыс. рублей, передает РИА "Новости". Родители пострадавшего ребенка подали апелляционную жалобу на решение Октябрьского суда. Инцидент произошел в 2018 году в дачном поселке под Мурманском.
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Как пишет KP.ru,
бывшая сотрудница минобразования, которая в том числе курировала вопросы безопасности детей на дорогах, сбила 12-летнего мальчика, когда тот выезжал на велосипеде с грунтовой дороги на асфальтовую.
Вести.Ruвчера в 07:08

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Экс-чиновница Минобра Мурманской области отсудила ущерб от ДТП с ребенком

Би-портвчера в 07:53

Экс-чиновница из Мурманской области отсудила ущерб от ДТП с подростком

Вечерний Мурмансквчера в 09:50

Мурманская экс-чиновница отсудила 111 тысяч у родителей сбитого ею мальчика

ТВ-21вчера в 08:17

В Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

Газета.Ruвчера в 14:56

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ruвчера в 07:08

Сбившая ребенка мурманская чиновница выиграла дело в суде

Северпоствчера в 07:05

Чиновница сбила мальчика и отсудила 120 тысяч у его родителей

КП - Мурмансквчера в 02:18
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Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
35
Политика

Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.
ТАСС 00:14
7
Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
1,3K
Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
Evo-rus.com вчера в 04:27
237
Общество

Нарколог назвал возможные сроки лечения Ефремова от алкоголизма

РБК 01:18
36
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС вчера в 05:57
2,2K
Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс 09 июня в 14:38
7,1K
Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
1,9K
Общество

ЦБ выпустит памятную монету, посвященную врачам

Совет директоров Банка России принял решение выпустить в обращение монету, посвященную медицинским работникам.
ТАСС вчера в 08:06
12
Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

Семнадцатилетнего сына Скрыпника похитили в Подмосковье 5 июня, когда он находился вместе с родителями в загородном доме.
BFM.ru 01:06
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 10 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:07
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Футбол

Фанаты «Црвены Звезды» устроили пирошоу на матче с «Партизаном»

«Црвена Звезда» проиграла на выезде "Партизану" в полуфинальном матче Кубка Сербии (0:1).Фанаты гостей активно поддерживали свою команду и устроили грандиозное пирошоу на своей трибуне.Ceo sever gori!🔥🔥🔥🔴⚪️#fkcz pic.twitter.com/C6HjW05LDS— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) June 10, 2020Накануне «Црвена Звезда» досрочно выиграла чемпионат Сербии.
Soccer.ru вчера в 17:35
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
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Политика

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
12
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
1,8K
Общество

В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 01:25
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Происшествия

В Краснодаре возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой

ТАСС 01:50
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru вчера в 01:49
243
Происшествия

Руководителя сахалинского Пенсионного фонда задержали за взятку

Как стало известно ИА Sakh.com, следственные действия, проводившиеся вчера в здании областного Пенсионного фонда в Южно-Сахалинске закончились задержанием руководителя.
Сахалин.Инфо 01:44
Общество

Мэр Бостона приказал демонтировать статую Колумба

Российская газета вчера в 19:58
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ вчера в 06:48
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Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM вчера в 18:14
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Здоровье

Вторая бригада медиков прибыла из Москвы в Забайкалье

Вторая бригада медиков из Москвы для помощи Забайкалью в борьбе с коронавирусом прибыла 11 июня в Читу.
Zabnews.ru вчера в 22:05
1
Здоровье

Нижегородский минздрав назвал сроки выхода из режима ограничений

Глава Минздрава отказался назвать точную дату выхода из COVID-режима, «чтобы лишний раз всех не обнадеживать».
Newsroom24 01:25
2
Происшествия

За сутки жертвами COVID-19 в Забайкалье стали шесть человек

Только за последние сутки, 10 июня, по данным регионального оперативного штаба, от COVID-19 погибли шесть человек.
REGNUM 00:26
Политика

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян

К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
РИА Новости 00:37
Шоу-бизнес

Андрей Разин вспомнил, как Ефремов наводил на всех ужас

Bimru.ru 00:40
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