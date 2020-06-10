Происшествия
Газета.RuВ Мурманске экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
В Мурманске экс-чиновница Лилия Хорунженко сбила на автомобиле 13-летнего подростка и отсудила у его семьи 111 тыс. рублей, передает РИА "Новости". Родители пострадавшего ребенка подали апелляционную жалобу на решение Октябрьского суда. Инцидент произошел в 2018 году в дачном поселке под Мурманском.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Как пишет KP.ru,бывшая сотрудница минобразования, которая в том числе курировала вопросы безопасности детей на дорогах, сбила 12-летнего мальчика, когда тот выезжал на велосипеде с грунтовой дороги на асфальтовую.Вести.Ruвчера в 07:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-чиновница из Мурманской области отсудила ущерб от ДТП с подростком
Вечерний Мурмансквчера в 09:50
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 01:58, Ашберн
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Политика
Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы
"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.
ТАСС 00:14
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
Evo-rus.com вчера в 04:27
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС вчера в 05:57
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс 09 июня в 14:38
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Общество
ЦБ выпустит памятную монету, посвященную врачам
Совет директоров Банка России принял решение выпустить в обращение монету, посвященную медицинским работникам.
ТАСС вчера в 08:06
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
Семнадцатилетнего сына Скрыпника похитили в Подмосковье 5 июня, когда он находился вместе с родителями в загородном доме.
BFM.ru 01:06
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 10 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:07
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» устроили пирошоу на матче с «Партизаном»
«Црвена Звезда» проиграла на выезде "Партизану" в полуфинальном матче Кубка Сербии (0:1).Фанаты гостей активно поддерживали свою команду и устроили грандиозное пирошоу на своей трибуне.Ceo sever gori!🔥🔥🔥🔴⚪️#fkcz pic.twitter.com/C6HjW05LDS— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) June 10, 2020Накануне «Црвена Звезда» досрочно выиграла чемпионат Сербии.
Soccer.ru вчера в 17:35
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
Политика
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 01:25
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru вчера в 01:49
Происшествия
Руководителя сахалинского Пенсионного фонда задержали за взятку
Как стало известно ИА Sakh.com, следственные действия, проводившиеся вчера в здании областного Пенсионного фонда в Южно-Сахалинске закончились задержанием руководителя.
Сахалин.Инфо 01:44
Общество
Мэр Бостона приказал демонтировать статую Колумба
Российская газета вчера в 19:58
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ вчера в 06:48
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
REGNUM вчера в 18:14
Здоровье
Вторая бригада медиков прибыла из Москвы в Забайкалье
Вторая бригада медиков из Москвы для помощи Забайкалью в борьбе с коронавирусом прибыла 11 июня в Читу.
Zabnews.ru вчера в 22:05
Здоровье
Нижегородский минздрав назвал сроки выхода из режима ограничений
Глава Минздрава отказался назвать точную дату выхода из COVID-режима, «чтобы лишний раз всех не обнадеживать».
Newsroom24 01:25
Происшествия
За сутки жертвами COVID-19 в Забайкалье стали шесть человек
Только за последние сутки, 10 июня, по данным регионального оперативного штаба, от COVID-19 погибли шесть человек.
REGNUM 00:26
Политика
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян
К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
РИА Новости 00:37