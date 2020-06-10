Происшествия
Вести.RuЭкс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей
Экс-чиновница минобразования Мурманской области, сбившая ребенка на перекрестке, отсудила у его семьи 120 тысяч рублей. Инцидент произошел еще в 2018 году, однако стороны встретились в суде годом позже, и тяжба еще далека от завершения.
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с чего всё началось
Как пишет KP.ru,бывшая сотрудница минобразования, которая в том числе курировала вопросы безопасности детей на дорогах, сбила 12-летнего мальчика, когда тот выезжал на велосипеде с грунтовой дороги на асфальтовую.Вести.Ru07:08
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