Происшествия

Вести.RuВести.RuЭкс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Экс-чиновница минобразования Мурманской области, сбившая ребенка на перекрестке, отсудила у его семьи 120 тысяч рублей. Инцидент произошел еще в 2018 году, однако стороны встретились в суде годом позже, и тяжба еще далека от завершения.
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с чего всё началось
Как пишет KP.ru,
бывшая сотрудница минобразования, которая в том числе курировала вопросы безопасности детей на дорогах, сбила 12-летнего мальчика, когда тот выезжал на велосипеде с грунтовой дороги на асфальтовую.
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Экс-чиновница Минобра Мурманской области отсудила ущерб от ДТП с ребенком

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Чиновница сбила мальчика и отсудила 120 тысяч у его родителей

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