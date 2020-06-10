с чего всё началось

Экс-чиновница минобразования Мурманской области, сбившая ребенка на перекрестке, отсудила у его семьи 120 тысяч рублей. Инцидент произошел еще в 2018 году, однако стороны встретились в суде годом позже, и тяжба еще далека от завершения.

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Футбол Маммана приступил к тренировкам после травмы колена Защитник петербургского «Зенита» Эммануэль Маммана начал работать по индивидуальному плану.

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 1K

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 129

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль. 15

Общество В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году". 17

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 204

Общество В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде "Если гражданин проходит лечение в клинике от зависимости, автоматически сигнал должен поступать в ГИБДД, и его права должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья", - отметил законодатель.

Энергетика МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа По мнению МЭА, мировой спрос на газ в 2020 году уменьшится на 150 млрд куб. м. "Столкнувшись с этим беспрецедентным шоком, рынки природного газа переживают сильную корректировку предложения и торговли, что приводит к исторически низким спотовым ценам и высокой волатильности", — говорится в документе. 232

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 50

Авто АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus. 43

Армия и оружие Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия Как уточняет Forbes, "Хабаровск" не первая российская субмарина, оснащаемая "Посейдонами": у русских есть не менее загадочная лодка "специального назначения" (по сути, шпионская субмарина) "Белгород", спущенная на воду 23 апреля прошлого года. 22

Происшествия В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка. 14

Космос Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon Глава SpaceX и американский предприниматель Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о значении запуска корабля Crew Dragon. 2

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. 76