Происшествия

Вести.RuВести.RuЭкс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Экс-чиновница минобразования Мурманской области, сбившая ребенка на перекрестке, отсудила у его семьи 120 тысяч рублей. Инцидент произошел еще в 2018 году, однако стороны встретились в суде годом позже, и тяжба еще далека от завершения.
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с чего всё началось
Как пишет KP.ru,
бывшая сотрудница минобразования, которая в том числе курировала вопросы безопасности детей на дорогах, сбила 12-летнего мальчика, когда тот выезжал на велосипеде с грунтовой дороги на асфальтовую.
Вести.Ru07:08

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Сбившая ребенка мурманская чиновница выиграла дело в суде

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Мурманская экс-чиновница отсудила 111 тысяч у родителей сбитого ею мальчика

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Экс-чиновница Минобра Мурманской области отсудила ущерб от ДТП с ребенком

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Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

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Чиновница отсудила у семьи сбитого ею ребёнка более 100 тыс. рублей: На ремонт авто

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Чиновница сбила мальчика и отсудила 120 тысяч у его родителей

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Происшествия

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В Петербурге автомобиль наехал на остановку

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Отмечается, что смертность за май выше показателей предыдущего месяца в связи с тем, что на конец апреля пришёлся пик заболеваемости коронавирусом в Москве.
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Натан Маккинон: «Считаю, что Панарин должен получить Харт Трофи»

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Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

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Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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Кими Райкконен: Я определюсь после завершения сезона

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Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

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Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства

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