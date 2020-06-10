с чего всё началось

Экс-чиновница минобразования Мурманской области, сбившая ребенка на перекрестке, отсудила у его семьи 120 тысяч рублей. Инцидент произошел еще в 2018 году, однако стороны встретились в суде годом позже, и тяжба еще далека от завершения.

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Общество СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.

Здоровье Что пить и есть при проблемах с кишечником: советы врача-проктолога Отличным ужином, по мнению врача, станет тушеная капуста, отварная говядина, овощной салат, голубцы с гречкой, белая рыбы с салатом из овощей или кабачковая запеканка со сметаной и творогом. 7

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 1,3K

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 234

Здоровье В состоянии эффекта: первые партии «Авифавира» получат 35 регионов Всем хватит 35 регионов России получат "Авифавир" в ближайшее время, сообщили "Известиям" в компании "ХимРар" и РФПИ.

Общество В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом "В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 652

Политика В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса. 20

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 46

Общество От коронавируса в мае в Москве умерли 2757 человек Отмечается, что смертность за май выше показателей предыдущего месяца в связи с тем, что на конец апреля пришёлся пик заболеваемости коронавирусом в Москве. 340

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 396

Экономика Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике. 15

Спорт В МОК аннулировали олимпийские достижения российских хоккеисток в Сочи Соревновательные достижения российской женской хоккейной сборной на домашней Олимпиаде в Сочи 2014 года были официально аннулированы решением Международного олимпийского комитета.

Энергетика Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд. 181