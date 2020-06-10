Происшествия
Вести.RuЭкс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей
Экс-чиновница минобразования Мурманской области, сбившая ребенка на перекрестке, отсудила у его семьи 120 тысяч рублей. Инцидент произошел еще в 2018 году, однако стороны встретились в суде годом позже, и тяжба еще далека от завершения.
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с чего всё началось
Как пишет KP.ru,бывшая сотрудница минобразования, которая в том числе курировала вопросы безопасности детей на дорогах, сбила 12-летнего мальчика, когда тот выезжал на велосипеде с грунтовой дороги на асфальтовую.Вести.Ru07:08
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Армия и оружие
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Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру 08 июня в 06:58
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СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде
Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.
РБК 17:50
Здоровье
Что пить и есть при проблемах с кишечником: советы врача-проктолога
Отличным ужином, по мнению врача, станет тушеная капуста, отварная говядина, овощной салат, голубцы с гречкой, белая рыбы с салатом из овощей или кабачковая запеканка со сметаной и творогом.
ToDay News Ufa 14:50
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Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка
33-летняя участница реалити родила дочь. Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитриенко стали родителями во второй раз.
WMJ.ru 15:14
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Происшествия
Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания
REGNUM вчера в 06:19
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Единоборства
Джошуа и Фьюри договорились провести два боя
Bookmaker-ratings.ru 11:04
Здоровье
В состоянии эффекта: первые партии «Авифавира» получат 35 регионов
Всем хватит 35 регионов России получат "Авифавир" в ближайшее время, сообщили "Известиям" в компании "ХимРар" и РФПИ.
Известия 17:01
Наука
Названа еще одна причина часто мыть руки
Ученые рассказали, почему важно часто мыть руки.
Evo-rus.com 02:42
Общество
В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 17:51
Энергетика
Белоруссия настаивает на пересмотре цен на газ из России
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ, сообщило Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:34
Политика
В МИД РФ назвали условие открытия российско-белорусской границы
Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.
ТАСС 09:27
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48
Общество
От коронавируса в мае в Москве умерли 2757 человек
Отмечается, что смертность за май выше показателей предыдущего месяца в связи с тем, что на конец апреля пришёлся пик заболеваемости коронавирусом в Москве.
Говорит Москва 07:18
Хоккей
Натан Маккинон: «Считаю, что Панарин должен получить Харт Трофи»
Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон поделился мнением об игре форварда «Рейнджерс» Артемии Панарине.
Спорт-Экспресс 07:44
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
Экономика
Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.
ТАСС 07:58
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Спорт
В МОК аннулировали олимпийские достижения российских хоккеисток в Сочи
Соревновательные достижения российской женской хоккейной сборной на домашней Олимпиаде в Сочи 2014 года были официально аннулированы решением Международного олимпийского комитета.
ТК Звезда 17:40
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Кими Райкконен: Я определюсь после завершения сезона
F1news.ru 06:10
Энергетика
Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился
Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
Политика
Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости 14:25