Происшествия

ИзвестияИзвестияЭкс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

В Австрии задержан бывший чиновник российского Министерства культуры. По словам источника ТАСС, это Борис Мазо, заочно арестованный на родине по «делу реставраторов». Также в Испании задержаны бывшая жена и сын экс-чиновника и испанский адвокат, связанный с ними.
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с чего всё началось
Ранее национальная полиция Испании сообщила
, что в Вене задержано «бывшее высокое должностное лицо Министерства культуры Российской Федерации», в Испании арестованы его экс-супруга и сын – оба граждане России.
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