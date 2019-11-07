Происшествия
ИзвестияЭкс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии
В Австрии задержан бывший чиновник российского Министерства культуры. По словам источника ТАСС, это Борис Мазо, заочно арестованный на родине по «делу реставраторов». Также в Испании задержаны бывшая жена и сын экс-чиновника и испанский адвокат, связанный с ними.
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с чего всё началось
Ранее национальная полиция Испании сообщила, что в Вене задержано «бывшее высокое должностное лицо Министерства культуры Российской Федерации», в Испании арестованы его экс-супруга и сын – оба граждане России.Ведомости08:44
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За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта.
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Gazeta.SPb вчера в 18:20
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Американские СМИ назвали самое опасное российское оружие
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Вести.Ru вчера в 17:32
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Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.
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В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
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Компания Google в преддверии запуска Google Stadia выпустила приложение для игрового стримингового сервиса в Google Play.
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Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа в матче Лиги Европы.
Коммерсантъ 14:46
Финансы
Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
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В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
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Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
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В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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