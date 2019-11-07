с чего всё началось

В Австрии задержан бывший чиновник российского Министерства культуры. По словам источника ТАСС, это Борис Мазо, заочно арестованный на родине по «делу реставраторов». Также в Испании задержаны бывшая жена и сын экс-чиновника и испанский адвокат, связанный с ними.

Культура Отец Децла оценил новый фильм о сыне Отец музыканта Децла Александр Толмацкий положительно оценил документальный фильм Романа Супера о сыне, сообщает РБК.

Фигурное катание Туктамышева и Щербакова проведут тренировку на Гран-при Китая Соревнования будут проходить в период с 8 по 10 ноября, а сегодня состоятся официальные тренировки.

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Общество В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Армия и оружие Бомбардировщики США пролетали возле Мурманской области Военно-воздушные силы США во время учений Bomber Task Force Europe 20-1 провели полеты у границы Мурманской области.

Интернет В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.

Общество Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.

Армия и оружие Американские СМИ назвали самое опасное российское оружие Российская система управления малыми беспилотниками для массированного удара «Стая-93» представляет собой серьезную опасность для потенциального противника, сообщает американский журнал Popular Mechanics.

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