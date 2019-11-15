Происшествия

BFM.ruBFM.ruЭкс-чиновник Минкультуры попросил политубежища в Австрии

Фигурант дела реставраторов, экс-чиновник Минкультуры Борис Мазо подал документы на предоставление политического убежища в Австрии, сообщает РБК. Мазо считает, что преследование его в России происходит по политическим мотивам.
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с чего всё началось

Россия заявила права на Бориса Мазо

Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн. Борис Мазо был задержан австрийской полицией 7 ноября.
Коммерсантъвчера в 18:26

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Россия заявила права на Бориса Мазо

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РИА Новости03:22

Обвиняемый в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

РБК02:16

Экс-чиновник Минкультуры России попросил политическое убежище в Австрии

ТАСС03:45

Адвокат: экс-чиновник Минкультуры России попросил убежища в Австрии

RT на русском03:51

Россия потребовала выдать задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта

Lenta.ruвчера в 22:19

Экс-чиновник Минкультуры Мазо попросил у Австрии политубежище

Телеканал 360°04:01
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РБК 02:03
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РБК 03:47
Общество

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Общество

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