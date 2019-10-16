Экономика

РБКРБКЭкс-чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за ₽6 млрд

Издательская группа «Эксмо-АСТ» вышла на рынок учебной литературы в 2014 году, купив специализирующееся на выпуске учебников издательство «Дрофа».
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с чего всё началось

Крупнейшая российская издательская группа избавляется от учебников

Российский рынок учебной литературы, по данным "Эксмо-АСТ", в 2018 г. составил 26 млрд руб. Лидер рынка с долей 42% – издательство "Просвещение" (его акционеры – Владимир Узун и Олег Ткач), доля принадлежащей "Эксмо-АСТ" корпорации "Российский учебник" – 30%, оставшиеся порядка 28% делят между собой небольшие издательства.
Ведомости16 октября в 16:30

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СМИ: Почти 100% всех российских учебников будут выпускать издательства, близкие к Ротенбергу. Сам бизнесмен уверяет, что таких интересов у него нет

Фонтанка.Ру08:44

Экс-чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за ₽6 млрд

РБК08:26

«Эксмо-АСТ» продаст одно из крупнейших издательств учебной литературы

Коммерсантъвчера в 00:21

«Ведомости»: «Эксмо-АСТ» рассматривает продажу бизнеса учебной литературы

ТАССвчера в 03:34

ЭКСМО АСТ планирует продать корпорацию «Российский учебник», которые специализируется на выпуске учебной литературы

Эхо Москвывчера в 01:17

«Эксмо-АСТ» рассматривает продажу бизнеса учебной литературы

News.ruвчера в 04:28

Крупнейшая российская издательская группа избавляется от учебников

Ведомости16 октября в 16:30
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Издатель, совладелец «Эксмо-АСТ», бывший генеральный директор Издательской группы «Эксмо-АСТ» до 2018 года, включающей издательства «Эксмо», АСТ и Корпорацию «Российский учебник», совладелец компании «Новый книжный - Буквоед», издательства «Манн, Иванов и Фербер» и председатель совета директоров Тверского полиграфического комбината. Член Президиума Российского книжного союза. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
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