Экономика
РБКЭкс-чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за ₽6 млрд
Издательская группа «Эксмо-АСТ» вышла на рынок учебной литературы в 2014 году, купив специализирующееся на выпуске учебников издательство «Дрофа».
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Российский рынок учебной литературы, по данным "Эксмо-АСТ", в 2018 г. составил 26 млрд руб. Лидер рынка с долей 42% – издательство "Просвещение" (его акционеры – Владимир Узун и Олег Ткач), доля принадлежащей "Эксмо-АСТ" корпорации "Российский учебник" – 30%, оставшиеся порядка 28% делят между собой небольшие издательства.Ведомости16 октября в 16:30
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Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
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Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Взгляд.ру 07:14
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Попеску напомнил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен Россией в 2003 году.
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В сети появился бесцензурный трейлер «Терминатора 6»
В сети появился бесцензурный трейлер научно-фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы".
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Впервые в истории в открытый космос вышли сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр должны заменить один из блоков системы энергопитания Международной космической станции.
Вести.Ru 09:46
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Facebook удалил страницу проекта RT с рецептами русской кухни
Социальная сеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни.
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Шоу-бизнес
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The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
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Авто
Audi представил в России новое поколение кроссовера Q3
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ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину вырос до 73,3%
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Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
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Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
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Внук Назарбаева получил условный срок за нападение на полицейского
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