Международному сообществу потребуется от пяти до десяти лет, чтобы заместить миллионы баррелей нефти, которые ежедневно добывает Россия, сказал РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.
Во вторник президент США Джо Байден объявил об отказе от импорта российских энергоносителей, расширяя из-за событий на Украине санкции против страны, на долю которой приходится десятая часть мировых поставок нефти.
Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения России, заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун в Twitter.