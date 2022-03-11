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Экс-чиновник США Ситтон: миру потребуется 5–10 лет, чтобы заместить Россию на рынке нефти

Международному сообществу потребуется от пяти до десяти лет, чтобы заместить миллионы баррелей нефти, которые ежедневно добывает Россия, сказал РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.
РИА Новости
Во вторник президент США Джо Байден объявил об отказе от импорта российских энергоносителей, расширяя из-за событий на Украине санкции против страны, на долю которой приходится десятая часть мировых поставок нефти.
РИА Новости
По мнению Ситтона, естественным вариантом замены тяжелых российских сортов могли бы стать поставки из Венесуэлы, которые сейчас прекращены из-за санкций.
РИА Новости
После отказа от российского импорта цены на бензин в США достигли исторических максимумов, превысив 4,31 доллара за галлон (3,785 литра).
ПРАЙМ

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