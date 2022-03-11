Международному сообществу потребуется от пяти до десяти лет, чтобы заместить миллионы баррелей нефти, которые ежедневно добывает Россия, сказал РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.
Во вторник президент США Джо Байден объявил об отказе от импорта российских энергоносителей, расширяя из-за событий на Украине санкции против страны, на долю которой приходится десятая часть мировых поставок нефти.
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия выступила с инициативой созыва заседания СБ ООН в связи с деятельностью американских биологических лабораторий на Украине.
Как будут отменять главное ограничение "ковидного" времени — масочный режим, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов.