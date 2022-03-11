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Экс-чиновник США Ситтон: замена доли России на рынке нефти займёт пять — десять лет

Международному сообществу потребуется от пяти до десяти лет, чтобы заместить миллионы баррелей нефти, которые ежедневно добывает Россия, сказал РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.
РИА Новости
Во вторник президент США Джо Байден объявил об отказе от импорта российских энергоносителей, расширяя из-за событий на Украине санкции против страны, на долю которой приходится десятая часть мировых поставок нефти.
РИА Новости
Россия ранее продавала в США около 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки.
РИА Новости
После отказа от российского импорта цены на бензин в США достигли исторических максимумов, превысив 4,31 доллара за галлон (3,785 литра).
ПРАЙМ

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Экс-чиновник США Ситтон: замена доли России на рынке нефти займёт пять — десять лет
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Экс-чиновник США: миру потребуется от пяти до десяти лет, чтобы заместить российскую нефть
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