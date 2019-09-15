с чего всё началось

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.

Космос OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.

Шоу-бизнес Стас Костюшкин рассказал об изменах жены Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.

Здоровье Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.

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Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал частичную переписку с Заворотнюк Российский актер Станислав Садальский опубликовал часть переписки с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая, по слухам, страдает последней стадией рака головного мозга.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.

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Общество В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов» В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.

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Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне и заявил о желании драться с Нурмагомедовым Поединка между Гэтжи и Серроне в США очень ждали. Однако он завершился уже в первом раунде.

Происшествия Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.

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