Футбол
РИА НовостиЭкс-член исполкома РФС Шпрыгин отстранен ФИФА от футбола на два года
Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от любой связанной с футболом деятельности бывшего члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА, сообщается на официальном сайте ФИФА.
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Общество
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Причиной отказа является напряженная ситуация в Гонконге.
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