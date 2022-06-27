Экономика сегодняЭкс-депутат ФРГ Либинг предупредил Берлин об остановке экономики в случае потери газа РФУправляющий директор Ассоциации муниципальных предприятий, экс-депутат бундестага от ХДС Ингберт Либинг оценил последствия полной остановки поставок российского газа в Европу.Экономика сегодняИнгберт Либинг, возглавляющий Объединение муниципальных предприятий Германии, дал интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.Live24«Тогда предприятия в принудительном порядке будут полностью или частично отключать [от энергоснабжения], в экономике начнется очередной локдаун», — сказал он.Lenta.ruЛибинг считает, что значительное подорожание потребители ощутят на себе не позднее 2023 года.Lenta.ruЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняГЛАС.RUАбзацYakutsk.ruRuBaltic.RuФАНИА Красная ВеснаРосбалтПодробнее о событииFAZ: ФРГ ожидает новый локдаун в случае остановки поставок газа из РоссииLenta.ruвчера в 14:54В ФРГ предупредили о новом локдауне в случае остановки поставок газа из РоссииТАССвчера в 10:40Самое цитируемоеЭкономика Германии может остановиться при прекращении поставок российского газаФАНвчера в 13:59Экс-депутат ФРГ Либинг предупредил Берлин об остановке экономики в случае потери газа РФЭкономика сегоднявчера в 12:11ТАСС: В ФРГ предупредили о новом локдауне в случае остановки поставок газа из РоссииГЛАС.RUвчера в 11:06Экс-депутат ФРГ Ингберт Либинг предупредил Берлин об остановке экономики в случае потери газа РФИА SM-Newsвчера в 13:21«Будет хуже, чем в коронавирус!» — главный коммунальщик Германии о грядущей зимеЕвразия Dailyвчера в 08:11Показать ещёОценить216Поделиться