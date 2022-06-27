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Экс-депутат ФРГ Либинг предупредил Берлин об остановке экономики в случае потери газа РФ

Управляющий директор Ассоциации муниципальных предприятий, экс-депутат бундестага от ХДС Ингберт Либинг оценил последствия полной остановки поставок российского газа в Европу.
Экономика сегодня
Прекращение поставок российского газа грозит экономике Германии следующим локдауном, во время которого ситуация будет хуже, чем во время пандемии коронавируса.
ТАСС
«Тогда предприятия в принудительном порядке будут полностью или частично отключать [от энергоснабжения], в экономике начнется очередной локдаун», — сказал он.
Lenta.ru
Либинг считает, что значительное подорожание потребители ощутят на себе не позднее 2023 года.
Lenta.ru

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FAZ: ФРГ ожидает новый локдаун в случае остановки поставок газа из России
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