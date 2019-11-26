Бывший президент РФ Борис Ельцин не стал звонить главе самопровозглашённой Ичкерии Джохару Дудаеву накануне начала Первой чеченской войны. Об этом «Ленте.ру» рассказал экс-депутат Госдумы Валерий Борщев. Борщев рассказал, что чеченские и российские военные не хотели допустить начала войны.

Откровенное признание: «Ельцин мог не допустить начала войны в Чечне»

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