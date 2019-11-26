Политика
DixiNewsОткровенное признание: «Ельцин мог не допустить начала войны в Чечне»
Бывший президент РФ Борис Ельцин не стал звонить главе самопровозглашённой Ичкерии Джохару Дудаеву накануне начала Первой чеченской войны. Об этом «Ленте.ру» рассказал экс-депутат Госдумы Валерий Борщев. Борщев рассказал, что чеченские и российские военные не хотели допустить начала войны.
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Армия и оружие
СМИ: йеменские повстанцы уничтожили американские «Patriot» ударом беспилотников и баллистических ракет. Видео
Происшествия
На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный
Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
Транспорт
За два дня работы МЦД перевезли более 1 миллиона пассажиров
За два дня работы первые Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли более 1 миллиона человек.
Спорт
Источник в WADA: сборную России лишат участия в Олимпиаде-2020
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства возражает против участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2020 года.
Общество
Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов
Политика
Путин обсудил с Зеленским поставки газа на Украину
В ходе разговора «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину», — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
Космос
Тройная система черных дыр обнаружена впервые в истории наблюдений
Систему из трёх чёрных дыр впервые обнаружили астрономы.
Политика
Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы
Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Ранее 24 августа посол Александр Яковенко завершил миссию в Британии и отбыл в Россию.
Политика
Суд обязал бывшего советника Трампа Макгана дать показания Конгрессу
Федеральный судья постановил, что бывший советник Белого дома Дон Макган обязан в соответствии с повесткой Палаты представителей дать показания в Конгрессе в процедуры импичмента президента Дональда Трампа, сообщает CNN.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак не комплексует из-за маленького размера груди
Телеведущая, супруга режиссера Константина Богомолова Ксения Собчак не комплексует из-за маленького размера груди.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
Хоккей
«Даллас» победил «Вегас», Радулов набрал три очка
«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 4:2. По три очка в составе победителей набрали Йон Клингберг (0+3) и Александр Радулов (2+1).
Музыка
Участница из Польши выиграла «Детское Евровидение»
Международный песенный конкурс "Детское Евровидение – 2019" выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор с песней Superhero, передает ТАСС.
Общество
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию
Как сообщили в Министерстве труда РФ, речь о выходе на досрочную пенсию может идти для людей с трудовым стажем не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, официально зарегистрированных в качестве безработных.
Общество
Проникшую в поместье Трампа китаянку осудили на восемь месяцев тюрьмы
Во Флориде 33-летнюю китаянку Чжан Юйцзин приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Шоу-бизнес
Вассерман прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию
Культура
Международную премию Станиславского вручают в Москве
В центре Москвы в одном из крупнейших отелей завершается вручение Международной премии Станиславского, передает ОТР.
Политика
Представители США и Китая обсудили первую часть торговой сделки
По данным китайского ведомства, в ходе разговора стороны обсудили вопросы устранения основных озабоченностей двух государств, а также достигли договоренности поддерживать контакты по оставшимся вопросам, относящимся к первой части соглашения.
Фигурное катание
Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира
Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух выступил в поддержку Алексея Ягудина, которого подвергли критике за оскорбления фигуристов во время комментирования соревнований на ТВ.
Политика
Джонсон назвал планы в случае победы его партии на выборах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает в случае победы своей партии на выборах провести до Рождества дебаты и очередное голосование по соглашению с Евросоюзом, среди прочих обещаний, содержащихся в манифесте Консервативной партии, – увеличение налога на приобретение недвижимости в Британии иностранцами и иностранными компаниями.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с детским омбудсменом Украины
Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии
Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Транспорт
Трассу Москва — Казань могут продлить до Владивостока
Новую автотрассу Москва — Казань, которую планируют закончить в 2027 году, могут продлить до Владивостока.
Общество
Более 190 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов
Ограничение на выезд за пределы страны применяется при наличии задолженности на сумму более 30 тысяч рублей.
Авто
Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ
Компания BMW лидирует в составленном топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ с результатом 21 353 реализованных автомобиля.
Экономика
«Русич» намерен построить крупнейший склад в России
В случае реализации проекта в полном объеме "Русич" построит самый большой логистический комплекс в России и станет одним из крупнейших владельцев складов в стране с портфелем 1,85 миллиона квадратных метров.
Шоу-бизнес
Малинин назвал Агузарову и Ветлицкую «вылезшими мертвецами»
Происшествия
В Волгоградской области загорелся склад с лакокрасочными материалами
Пожарные тушат склад с лакокрасочными материалами площадью три тысячи квадратных метров в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Кино
Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном
Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.