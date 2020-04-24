Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. В соответствии с решением суда, Волчек арестован до 22 июня 2020 года, заявили пресс-службе.
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с чего всё началось

Денис Волчек не снял напряжение

В пятницу Пресненский райсуд рассмотрит ходатайства главного следственного управления СКР по Москве об арестах Дениса Волчека и гендиректора ООО «Совюрком» Зураба Плиева. Они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК).
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Арестованный экс-депутат Волчек действовал по схеме полковника-миллиардера Черкалина

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Экс-депутата Госдумы Волчека арестовали по обвинению в покушении на мошенничество

ТАСС09:32
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В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
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Нашли способ вывести из строя iPhone с iOS 13 одним сообщением

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Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
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Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

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Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге

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Денис Геннадьевич Волчек
Российский политик
Российский политик. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвёртого созыва. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V и VI созывов. Член комитета Государственной Думы по финансовому рынку.
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