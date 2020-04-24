Происшествия
Газета.RuЭкс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. В соответствии с решением суда, Волчек арестован до 22 июня 2020 года, заявили пресс-службе.
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Общество
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 30 апреля
Режим полной самоизоляции продлили в Иркутской области до 30 апреля включительно.
АиФ Иркутск 10:26
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
РИА Новости 06:45
Здоровье
Фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь
Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa вчера в 08:56
Политика
В Коми снова сменился министр здравоохранения
Виктория Филин 9 февраля была назначена сразу на пост заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Республики Коми, это новая должность в правительстве региона, ранее глава Минздрава не имел статуса зампреда правительства.
ТАСС 10:07
Общество
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
В Москве установлен оптимальный режим самоизоляции из-за коронавируса, и сценарии с вводом войск столичные власти рассматривать не хотели бы.
Российская газета вчера в 12:06
Здоровье
Минздрав сообщил о снижении смертности в России в 2019 году
Общая смертность населения России за прошлый год снизилась на 1,6 процента, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 06:33
Экономика
Списки системообразующих предприятий России расширят
Правкомиссия по повышению устойчивости развития экономики России приняла решение о расширении списков системообразующих предприятий.
Газета.Ru 10:26
Происшествия
МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому
МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
Шоу-бизнес
Дана Борисова: «Волочкова бухает. Её лошадиное здоровье выдержит»
Борисова рассказала, что уже больше трёх лет не прикасалась к запрещённым веществам и не собирается.
Территория новостей 04:45
Общество
Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
Политика
Лукашенко назвал болота Белоруссии здравницей
Профиль 09:31
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
Путин попросил подготовить документы для дистанционной продажи машин
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с представителями автопрома подготовить нормативные документы, которые обеспечат возможность дистанционной продажи автомобилей.
РИА Новости 09:03
Политика
Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
RT на русском 08:58
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Технологии
Обновление Windows 10 удалило все личные файлы пользователей
Windows 10 совсем недавно выпустила обновление KB4549951, после установки которого у большинства пользователей были удалены все личные файлы.
Live24 07:12
Экономика
Путин пошутил про снижение ключевой ставки
Президент России Владимир Путин ходе совещания по вопросам развития автопрома пошутил про снижение ключевой ставки Банком России.
Rambler News Service 09:08
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
Армия и оружие
ВКС РФ получили два стратегических ракетоносца Ту-160
Согласно сообщению пресс-службы, специалисты 264 военного представительства Минобороны РФ на Казанском авиазаводе имени С. П. Горбунова (КАЗ) приняли два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников».
ИА Красная Весна вчера в 12:21
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
Общество
Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:16
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
РИА Новости 10:16
Авто
Ferrari представит две новинки в 2020 году
В 2019 году итальянская марка выпустила пять новых моделей, в том числе Ferrari F8 Tributo, SF90 Stradale и Roma, в рамках исполнения масштабного плана по расширению ассортимента, которое должно включать новых 15 автомобилей до 2025 года.
SpeedMe вчера в 23:40
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01