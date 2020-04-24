Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. В соответствии с решением суда, Волчек арестован до 22 июня 2020 года, заявили пресс-службе.
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Экс-депутат Госдумы Волчек и его бизнес-партнер арестованы на два месяца

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Минздрав сообщил о снижении смертности в России в 2019 году

Общая смертность населения России за прошлый год снизилась на 1,6 процента, сообщила пресс-служба Минздрава.
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Списки системообразующих предприятий России расширят

Правкомиссия по повышению устойчивости развития экономики России приняла решение о расширении списков системообразующих предприятий.
Газета.Ru 10:26
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МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
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Борисова рассказала, что уже больше трёх лет не прикасалась к запрещённым веществам и не собирается.
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Общество

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Политика

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Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Общество

Путин попросил подготовить документы для дистанционной продажи машин

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Обновление Windows 10 удалило все личные файлы пользователей

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Путин пошутил про снижение ключевой ставки

Президент России Владимир Путин ходе совещания по вопросам развития автопрома пошутил про снижение ключевой ставки Банком России.
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Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

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Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

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Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
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Ferrari представит две новинки в 2020 году

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Денис Геннадьевич Волчек
Российский политик
Российский политик. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвёртого созыва. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V и VI созывов. Член комитета Государственной Думы по финансовому рынку.
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