Происшествия
Газета.RuЭкс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. В соответствии с решением суда, Волчек арестован до 22 июня 2020 года, заявили пресс-службе.
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с чего всё началось
В пятницу Пресненский райсуд рассмотрит ходатайства главного следственного управления СКР по Москве об арестах Дениса Волчека и гендиректора ООО «Совюрком» Зураба Плиева. Они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК).Коммерсантъвчера в 09:00
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Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Общество
«Союзмультфильм» хочет отобрать у японцев права на Чебурашку
Инфо24 вчера в 15:42
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Общество
Скворцова ожидает выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, рассчитывает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Коммерсантъ 09:46
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч
В стране умерли 50 031 человек, выздоровели 80 937. Общее число зараженных составляет 870 468.
Коммерсантъ 11:58
Общество
Матвиенко рассказала, как будут снимать ограничения по коронавирусу
Ограничения из-за эпидемии коронавируса будут сниматься поэтапно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:00
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru 22 апреля в 06:55
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму
Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ 08:59
Музыка
The Rolling Stones посвятили первую за восемь лет песню коронавирусу
Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила новый сингл Living in a Ghost Town, которая посвящена пандемии коронавируса.
Газета Metro 08:15
Здоровье
Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Ученые из Испании провели исследование о проникновении нового коронавируса в страну и пришли к сенсационным выводам.
РИА Новости 11:20
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Происшествия
Адвоката и полицейского задержали в Москве по подозрению во взяточничестве
В пятницу, 24 апреля, адвоката задержали в Москве при передаче денег. Также в течение нескольких часов задержали сотрудника МВД.
Агентство Москва 11:54
Происшествия
Псковскую журналистку вызвали в полицию из-за публикации о коронавирусе
Автора издания "МБХ Медиа" Людмилу Савицкую вызвали в полицию.
ЗакC.Ру 12:17
Гаджеты
Nvidia работает над 5-нанометровым процессором, но не для видеокарт
Судя по всему, Nvidia уже активно работает над таким CPU, но вряд ли он будет использоваться в видеокартах.
iXBT.com 06:49
Общество
Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса
По словам доктора Камила Вогана, выяснилось, что многие люди в возрасте реагируют на заражение следующими симптомами - внезапной апатией, головокружением, сонливостью, отказом от пищи, потерей интереса к общению.
Российская газета 01:21
Общество
Мантуров раскрыл возможные сроки выпуска вакцины от коронавируса
Москва, 24 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Выпуск вакцины от коронавируса планируется начать до конца 2020 года.
REGNUM 11:31
Здоровье
В США предупредили о побочных эффектах противомалярийных препаратов
Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) предупреждает об опасности побочных эффектов противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин при лечении коронавируса COVID-19.
РИА Новости 12:19
Происшествия
МВД предъявило обвинение молдавскому политику в выводе денег из РФ
Министерство внутренних дел (МВД) России заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по выводу из РФ через банк своей страны BC Moldindconbank S.A. свыше 500 млрд рублей вместе с бизнесменом Владимиром Плахотнюком.
Известия 10:24
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Политика
Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
Здоровье
Многообещающее лекарство от коронавируса провалило испытания
Нежелательные явления (побочные эффекты или иные изменения в состоянии пациентов, возникшие во время исследования) были зафиксированы у 65,2% принимавших препарат пациентов и у 64,1% больных, получавших плацебо.
Популярная механика вчера в 16:33
Авто
Ford планирует представить вседорожный Fusion Active
Основой для полноприводного Ford Fusion Active станет европейский универсал Mondeo.
Car.ru 05:13