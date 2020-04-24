Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. В соответствии с решением суда, Волчек арестован до 22 июня 2020 года, заявили пресс-службе.
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с чего всё началось

Денис Волчек не снял напряжение

В пятницу Пресненский райсуд рассмотрит ходатайства главного следственного управления СКР по Москве об арестах Дениса Волчека и гендиректора ООО «Совюрком» Зураба Плиева. Они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК).
Коммерсантъвчера в 09:00

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Арестованный экс-депутат Волчек действовал по схеме полковника-миллиардера Черкалина

Московский Комсомолец12:23

Экс-депутата Волчека арестовали по обвинению в попытке мошенничества

РБК10:20

Экс-депутата Госдумы Волчека арестовали по обвинению в покушении на мошенничество

ТАСС09:32

Суд Москвы арестовал экс-депутата Госдумы Волчека и петербургского бизнесмена Плиева

Фонтанка.Ру09:32

За мошенничество арестованы экс-депутат Госдумы и юрист

Коммерсантъ11:14

Пресненский суд отправил в СИЗО на 2 месяца бывшего депутата ГД Волчека, обвиняемого в покушении на мошенничество

Эхо Москвы09:32

Волчек и Плиев арестованы

Вести.Ru09:59
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

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Газета.Ru 11:52
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Как сообщила вице-премьер, четверо умерших (или 0,65%) — это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК 16:52
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В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире

Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
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Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
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Наука

Китай бьет рекорды по добыче «огненного льда»: газированные сокровища

В сообщении китайского государственного агентства печати при Министерстве природных ресурсов Китая сказано, что Китай «был первой страной в мире, которая начала разработку газовых гидратов с использованием технологий бурения горизонтальных скважин».
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Экономика

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ вчера в 11:13
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Общество

Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну

Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
Известия 13:05
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Общество

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
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Интернет

«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV

"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
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Общество

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.
Интерфакс вчера в 11:13
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
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Политика

В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если Тбилиси отзовет своего посла на Украине.
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Общество

Попова призвала соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников, сообщает ТАСС.
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Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
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Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
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Общество

Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля

Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.
RT на русском 16:32
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Турнир UFC 249 с участием Фергюсона и Гейджи пройдет 9 мая

Интерфакс-Спорт 16:16
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
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Наука

Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков

Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
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Происшествия

В РПЦ обеспокоены задержанием волонтеров, кормивших бездомных в Москве

Отмечается, что в ближайшее время синодальный отдел направит запрос вице-мэру Москвы Анастасии Раковой "с просьбой провести проверку в связи с задержанием волонтеров и определить в Москве конкретные точки, где общественные и религиозные организации могли бы беспрепятственно выдавать еду и оказывать медико-социальную помощь бездомным".
РИА Новости 15:38
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
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Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
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Денис Геннадьевич Волчек
Российский политик
Российский политик. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвёртого созыва. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V и VI созывов. Член комитета Государственной Думы по финансовому рынку.
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