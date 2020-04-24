В пятницу Пресненский райсуд рассмотрит ходатайства главного следственного управления СКР по Москве об арестах Дениса Волчека и гендиректора ООО «Совюрком» Зураба Плиева. Они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК).

с чего всё началось

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. В соответствии с решением суда, Волчек арестован до 22 июня 2020 года, заявили пресс-службе.

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