Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВЭкс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Речь идет о чиновнике Сергее Поддубном, который был избран депутатом Госдумы шестого созыва от Кемеровской области. Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
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Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

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«Могут потерпеть месяц»: экс-депутат объяснил свои слова о мародерстве и освобождении от налогов

Телеканал 360°09:37

«Очень похоже на мародерство!» — бывший депутат‑единоросс Сергей Поддубный о мерах поддержки россиян в кризис

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Бывший депутат-единоросс Сергей Поддубный раскритиковал просьбы граждан и бизнеса о поддержке со стороны государства

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Экс-депутат Госдумы назвал мародёрством просьбы бизнеса о помощи из-за коронавируса

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Экс-депутат Госдумы назвал мародерством просьбы россиян помочь им в кризис

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Экс-депутату, сравнившему россиян с мародёрами, начали угрожать

News.ru09:02
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Lenta.ru вчера в 06:05
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Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
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Две женщины с коронавирусом умерли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом.
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Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул

В пятницу Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы, в течение которых не должны начисляться штрафы и пени.
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В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

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МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»

Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».
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Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
EastRussia 02 апреля в 23:44
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В мире за сутки коронавирусом заразились более 82 тысяч человек

От коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли за сутки более 5,7 тысячи человек.
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Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

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РБК 08:23
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

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RuNews24.ru вчера в 10:00
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ФНС определила компании и ИП, на которые действует мораторий на банкротство

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Вести.Ru 11:30
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Общество

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РИА Новости 15:04
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Московский Комсомолец 12:49
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Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:08
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Винокур рассказал о состоянии здоровья Лещенко

В комментарии РИА Новости, юморист рассказал о состоянии своего близкого друга.
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Мостовой: не понимаю, зачем играют в Беларуси. Это какой-то бред

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В Курской области карантин по коронавирусу сняли с 612 человек

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции, на 7:30 5 апреля в Курской области по наблюдением врачей находятся 332 человека.
ГТРК Курск 05:37
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
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Общество

В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

Турецкие специалисты успешно испытали на животных вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
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Жителям Киева запретили выходить на улицы без средств индивидуальной защиты.
Lenta.ru 13:52
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Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание "Подъем".
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В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
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Сергей Анатольевич Поддубный
Депутат
Депутат Государственной Думы шестого созыва. Член политической партии «Единая Россия». Заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодёжи. Заслуженный мастер спорта по настольному теннису, победитель и призёр чемпионатов мира, Европы и России по настольному теннису среди инвалидов. Член общероссийского народного фронта. Член всероссийского общества инвалидов.
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