Коронавирус
Деловое.ТВЭкс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Речь идет о чиновнике Сергее Поддубном, который был избран депутатом Госдумы шестого созыва от Кемеровской области. Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
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Экс-депутат Госдумы назвал мародерством просьбы россиян помочь им в кризис
Московский Комсомолец06:10
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