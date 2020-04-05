Речь идет о чиновнике Сергее Поддубном, который был избран депутатом Госдумы шестого созыва от Кемеровской области. Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Общество Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".

Экономика Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул В пятницу Владимир Путин подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы, в течение которых не должны начисляться штрафы и пени.

Происшествия В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

Политика МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях» Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».

Общество Названы профессии, по которым ударит пандемия Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.

Общество Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники нью-йоркской больницы Съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке во время интервью с врачом, который рассказывал о ситуации с коронавирусом в городе, сообщил собкор ВГТРК Валентин Богданов.

Общество В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.

Общество Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Происшествия В Курской области карантин по коронавирусу сняли с 612 человек Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции, на 7:30 5 апреля в Курской области по наблюдением врачей находятся 332 человека.

Происшествия Под Рязанью мужчина застрелил пять человек По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.