Происшествия
ТАССЭкс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
Экс-депутат Госсобрания Якутии Александр Крылов погиб в субботу после нападения медведя в Оймяконском районе республики. Об этом ТАСС сообщил и.о. главы администрации района Игорь Водовозов.
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Политика
Песков рассказал, что Путин проведет свой день рождения на природе
Инфорос вчера в 07:19
Общество
Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты
Как передаёт ТАСС со ссылкой на опрос, мужчинам при этом нужно почти на треть больше, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно.
RT на русском вчера в 01:28
Политика
Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете
Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.
Новостной фронт 05:18
Политика
Медведев исключил оказание безвозвратной помощи Кубе
Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идёт и идти не может.
РИА Новости 09:33
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Фигурное катание
Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии
Japan Open Сайтама, Япония Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) – 160,53 2. Алина Загитова (Россия) – 154,41 3.
Газета.Ru 03:00
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая отказалась от ДНК-теста
Отечественная певица Анастасия Стоцкая отказалась делать ДНК-тест, чтобы доказать всем, что ее ребенок не был рожден от Филиппа Киркорова, с которым у нее несколько лет назад был роман.
Bimru.ru вчера в 00:29
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Шоу-бизнес
Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк
Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.
Утро.ru вчера в 03:33
Происшествия
В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов
BFM.ru вчера в 09:50
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Политика
WP: Трамп «заискивал» перед Путиным во время их первого телефонного разговора
Президент США Дональд Трамп "заискивал" перед российским лидером Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года.
ТАСС 10:51
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
WomanHit.ru вчера в 09:51
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 06:21
Происшествия
В протестах в Ираке погибли 100 человек
Известия 06:38
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
Lenta.ru 07:02
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru вчера в 10:59
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов поделился секретом успеха
Нурмагомедов участвует в этом форуме уже второй раз. Сегодня он также рассказал о своем бизнесе, жизни и о трудностях на пути к успеху.
Телеканал Санкт-Петербург 11:30
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала молчание и вернулась в Instagram
Анна на протяжении целого месяца хранила молчание.
Живая Кубань 11:50
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 09:09
Наука
В России создадут судно для подъема затонувших кораблей
В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
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