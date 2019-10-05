Происшествия

ТАССТАССЭкс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

Экс-депутат Госсобрания Якутии Александр Крылов погиб в субботу после нападения медведя в Оймяконском районе республики. Об этом ТАСС сообщил и.о. главы администрации района Игорь Водовозов.
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