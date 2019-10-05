Происшествия
ТАССЭкс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
Экс-депутат Госсобрания Якутии Александр Крылов погиб в субботу после нападения медведя в Оймяконском районе республики. Об этом ТАСС сообщил и.о. главы администрации района Игорь Водовозов.
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Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
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Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
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Расписание СНГ-квалификаций на MDL Chengdu Major
Начинаются закрытые квалификации на MDL Chengdu Major для СНГ-Региона.
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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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«Оренбург» загнал «Динамо» в зону вылета
Вести.Ru 09:03
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Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 03 октября в 19:57
Общество
Гуф извинился за оскорбление чеченок
Рэпер Гуф записал видеообращение, в котором извинился за оскорбление чеченок. Он опубликовал ролик в инстаграме.
РИА Новости 08:04
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Названы сроки выхода новых видеокарт NVIDIA
Сразу несколько СМИ, связанных с миром компьютерного железа, сообщили, что видеокарты NVIDIA, созданные на основе архитектуры Ampere, появятся в продаже уже в первой половине 2020 года.
Ferra 09:18
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Армия и оружие
Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Самым популярным легковым автомобилем в России стал седан LADA 2107.
Комсомольская правда 05:03
Происшествия
Следователи начали проверку после обвала грунта на стройке в Москве
Столичные следователи начали проверку после обвала грунта в котлован на стройке рядом с Карамышевской набережной, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 07:48
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 09:13
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Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»
Исполнительница роли Арьи Старк в культовой «Игре престолов» призналась, что во время съемок в саге, она начала стесняться и даже стыдиться своего тела.
Телепрограмма вчера в 17:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Энергетика
Новак считает нерентабельными нефтегазовые проекты в Арктике
Развитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме и при текущих ценах на нефть пока остаётся нерентабельным.
News.ru 09:17
Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Происшествия
Младенца в Казахстане насмерть заморозили из-за ошибки в документах
Как сообщает Lenta.ru, врачи, несмотря на реальную возможность, вместо того, чтобы принять неотложные меры по реанимации малыша, стали действовать согласно оформленным документам и поместили ребенка умирать в холодильную камеру.
РЕН ТВ вчера в 16:25
Транспорт
В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры
В правила дорожного движения (ПДД) внесут новый термин — "средства индивидуальной мобильности", пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:59
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В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Общество
Власти Гонконга ввели запрет на ношение масок на протестах
РИА Новости вчера в 04:03
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции к операции в Сирии
РИА Новости 04:27
Общество
Сегодня в Петербурге ожидается мокрый снег с дождем
Петербургский дневник 01:10
Футбол
«Рубин» — «Тамбов»: Зурико и Кьяртанссон выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы команд на игру 12-го тура РПЛ между "Рубином" и "Тамбовом".
Реальное время 08:48
Технологии
PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM вчера в 19:03
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Авто
В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили
На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.
РИА Новости 02:11
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 07:28